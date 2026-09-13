Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή τα ψηφιακά ευρήματα – Τι δείχνει η φωτογραφία από το ιατρείο, την Δευτέρα απολογούνται οι δύο γιατροί

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Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο φάκελος με τα ψηφιακά δεδομένα που ανέκτησαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν ηλεκτρονικές συσκευές στο ιατρείο, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έχει μία φωτογραφία που εντοπίστηκε στο κινητό της γιατρού και απεικονίζει τον τραγουδιστή ξαπλωμένο σε κρεβάτι ιδιωτικής κλινικής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να φορά κοντομάνικο, με φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και τα μάτια του κλειστά.

Η συγκεκριμένη εικόνα θεωρείται σημαντικό στοιχείο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση του χρονικού σημείου κατά το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και να δώσει απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής τη στιγμή που τραβήχτηκε.

Η ώρα της φωτογραφίας και τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στις 14:45 από το κινητό της γιατρού και να διαγράφηκε περίπου στις 19:30, λίγο πριν οι δύο γιατροί κληθούν να καταθέσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Κατά πληροφορίες, η εικόνα έχει ήδη αξιολογηθεί από έμπειρο ιατροδικαστή, προκειμένου να εξεταστεί εάν από τα χαρακτηριστικά της μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για την κατάσταση του τραγουδιστή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν από τη γιατρό εξηγήσεις για τον λόγο που τράβηξε τη φωτογραφία, καθώς και για το εάν και σε ποιον την απέστειλε.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί επίσης το ψηφιακό ημερολόγιο λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Από τα δεδομένα που ανακτήθηκαν προκύπτει ότι η συσκευή παρέμεινε σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά.

Το μηχάνημα φέρεται να ενεργοποιήθηκε στις 14:12. Ωστόσο, επειδή προηγείται διαδικασία προετοιμασίας πριν από την έναρξη της πραγματικής λειτουργίας, οι Αρχές έχουν απευθυνθεί στον αντιπρόσωπο της συσκευής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι χρόνοι που απαιτούνται για κάθε στάδιο. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ακριβή ανασύνθεση των γεγονότων.

Να θυμίσουμε ότι αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο γιατροί για την υπόθεση καθώς είχαν λάβει προθεσμία και παραμένουν προφυλακισμένοι.

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