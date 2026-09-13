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13.09.2026 20:47

Χανιά: Χειροπέδες σε 16χρονο καθώς παραποίησε τα στοιχεία του με ΑΙ για να μπορέσει να πιει αλκοόλ σε μπαρ – Συνελήφθη και η μητέρα του

13.09.2026 20:47
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Συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά σε νυχτερινά μαγαζιά για την αποτροπή του φαινομένου της μέθης ανηλίκων.

Όπως αναφέρει το zarpanews, σε ένα από τα καταστήματα όπου «μπούκαραν» οι αστυνομικοί, βρέθηκε ένας 16χρονος ανήλικος ο οποίος κατανάλωνε αλκοόλ, χωρίς να έχει επέλθει σε κατάσταση μέθης.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθη από την αστυνομία λόγω του ότι προμήθευσε με αλκοόλ τον ανήλικο, όμως στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε επιδείξει στον υπεύθυνο του καταστήματος πλαστό έγγραφο ταυτότητας μέσω gov.gr. Στην ημερομηνία γέννησης που καταγραφόταν στο πλαστό έγγραφο, ο 16χρονος παρουσιαζόταν ως ενήλικος.

Πιθανότατα ο 16χρονος είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να το κατασκευάσει.

Ο ανήλικος μαζί με την μητέρα του οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου ο 16χρονος συνελήφθη για πλαστογραφία και η 39χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 20:50
alkool-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χειροπέδες σε 16χρονο καθώς παραποίησε τα στοιχεία του με ΑΙ για να μπορέσει να πιει αλκοόλ σε μπαρ – Συνελήφθη και η μητέρα του

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