Χανιά: Χειροπέδες σε 16χρονο καθώς παραποίησε τα στοιχεία του με ΑΙ για να μπορέσει να πιει αλκοόλ σε μπαρ – Συνελήφθη και η μητέρα του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά σε νυχτερινά μαγαζιά για την αποτροπή του φαινομένου της μέθης ανηλίκων.

Όπως αναφέρει το zarpanews, σε ένα από τα καταστήματα όπου «μπούκαραν» οι αστυνομικοί, βρέθηκε ένας 16χρονος ανήλικος ο οποίος κατανάλωνε αλκοόλ, χωρίς να έχει επέλθει σε κατάσταση μέθης.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθη από την αστυνομία λόγω του ότι προμήθευσε με αλκοόλ τον ανήλικο, όμως στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε επιδείξει στον υπεύθυνο του καταστήματος πλαστό έγγραφο ταυτότητας μέσω gov.gr. Στην ημερομηνία γέννησης που καταγραφόταν στο πλαστό έγγραφο, ο 16χρονος παρουσιαζόταν ως ενήλικος.

Πιθανότατα ο 16χρονος είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να το κατασκευάσει.

Ο ανήλικος μαζί με την μητέρα του οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου ο 16χρονος συνελήφθη για πλαστογραφία και η 39χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία, ξέσπασε σε χειροκροτήματα το πλήθος όταν έφτασε η σορός (photos & video)

Βορίζια: Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών οικογενειών – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Χαλκιδική: Σύλληψη 60χρονου για τη φωτιά στη Σκάλα

