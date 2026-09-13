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13.09.2026 12:34

Σπανάκης για Μαρινάκη: Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να τον φάτε για το επίδομα ανεργίας

13.09.2026 12:34
spanakis

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Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης υπερασπίστηκε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με τη διάρκεια του επιδόματος ανεργίας, απορρίπτοντας την κριτική που ασκήθηκε και υποστήριξε ότι το μήνυμα που εξέπεμψε αφορά πρωτίστως την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κ. Μαρινάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανάκης, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Open, προσθέτοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «μιλάει με τα σημερινά δεδομένα». Όπως σημείωσε, η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, κατά περισσότερο από 10%, και υπό αυτό το πρίσμα η πολιτική συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εργασίας.

«Ουσιαστικά είπε να ενισχύσουμε την εργασία. Δεν είπε κάτι που είναι μακριά από την αγορά», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Κληθείς εξάλλου να σχολιάσει τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ο κ. Σπανάκης σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «δεν ανέφερε πού θα βρει τα χρήματα για να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του», θέτοντας το ερώτημα εάν, σε περίπτωση εφαρμογής τους, «θα πάει σε καθεστώς υπερφορολόγησης ή αν θα αυξήσει τη φορολογία σε κατηγορία συμπολιτών μας».

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