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13.09.2026 12:53

«Η Γάκα είπε στη σύζυγό μου πως έχει καρκίνο, ενώ δεν είχε» – Νέες καταγγελίες κατά της ιατρού που συνελήφθη για τον θάνατο του Μαζωνάκη (Video)

13.09.2026 12:53
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Νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, έρχονται στο φως, λίγες ώρες πριν από την αυριανή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή.

Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

Σήμερα στις 19:30 η «λαϊκή αγρύπνια»

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 19:30, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η τελετή θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και θα αποτελέσει φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και εκεί επέλεξε η οικογένειά του να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό για το τελευταίο αντίο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»

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