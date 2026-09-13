Τραγικό ναυάγιο στην Ινδονησία: Στους 6 οι νεκροί και 130 οι αγνοούμενοι

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Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοουμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στην Θάλασσα της Ιάβας, μετά από τη διάσωση 113 επιβατών, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας, που πρόσθεσε ο έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Ένα επιβατικό πλοίο από την Ινδονησία με 243 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και 30 μελών πληρώματος, αναφέρθηκε ότι εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του με τις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε συνθήκες κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης.
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