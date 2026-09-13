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13.09.2026 09:07

Ναυάγιο στην Ινδονησία: Ένας νεκρός και 102 διασωθέντες – 140 οι αγνοούμενοι

13.09.2026 09:07
indonisia

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεο στην Ινδονησία, στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140.

«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα.

Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνισε αυτός ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.

Η τύχη ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα, καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, είχε αναφέρει νωρίτερα σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία αυτό το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.

Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα δήλωσε ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία, ενώ μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο Virgo Transport 8.

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