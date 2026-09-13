Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: 5+1 προτάσεις για να ανοίξει ξανά η μάχη της δεύτερης θέσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ένα πακέτο συγκεκριμένων δεσμεύσεων, αρκετές από τις οποίες έχουν σαφές κοινωνικό και αναδιανεμητικό πρόσημο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ δυναμικά στο πολιτικό παιχνίδι και, κυρίως, να ξανανοίξει τη μάχη της δεύτερης θέσης.

Το μήνυμα της ομιλίας του ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να εμφανίζεται απλώς ως δύναμη αντιπολίτευσης, αλλά ως έτοιμη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στον χώρο απέναντι στη ΝΔ γίνεται εντονότερος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε συνολικά επτά μεγάλους άξονες παρεμβάσεων, ωστόσο από το πλήθος των εξαγγελιών ξεχωρίζουν ορισμένες δεσμεύσεις που μπορούν να κωδικοποιήσουν πολιτικά το μήνυμά του.

Οι 5+1 προτάσεις που ξεχώρισαν

1. Επιστροφή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης

Ο Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και της 13ης σύνταξης, ενώ ανακοίνωσε νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και μεσοσταθμική μείωση κατά 20% της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

2. Μείωση ΦΠΑ και φόρου στα καύσιμα – Φρένο στα υπερκέρδη

Για την ακρίβεια πρότεινε στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μαζί με μόνιμο μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων. Στην ενέργεια έθεσε στόχο μείωσης της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.

3. 40.000 κοινωνικές κατοικίες και πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων

Στο στεγαστικό παρουσίασε το σχέδιο GenRent για 40.000 κοινωνικές κατοικίες, μέσω αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και ανακαίνισης κτιρίων. Παράλληλα πρότεινε περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στις περιοχές μεγάλης πίεσης και πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις των ενοικίων σε συγκεκριμένες ζώνες.

4. Προστασία πρώτης κατοικίας – 120 δόσεις

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο ιδιωτικό χρέος, προαναγγέλλοντας νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, φραγμούς στη λειτουργία funds και servicers και υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρότεινε επίσης ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

5. Τέλος στο 13ωρο – Πιλοτική τετραήμερη εργασία

Στα εργασιακά δεσμεύτηκε για κατάργηση του 13ωρου, πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, ενώ πρότεινε πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων εργασίας.

+1. Στήριξη οικογένειας και δημογραφικό

Στο δημογραφικό ανακοίνωσε μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή και σταδιακή εξίσωση δικαιωμάτων τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Το πολιτικό στοίχημα πίσω από τις εξαγγελίες

Πίσω από τον μεγάλο αριθμό προτάσεων, πάντως, βρίσκεται ένα σαφές πολιτικό στοίχημα: να ανακτήσει το ΠΑΣΟΚ την πρωτοβουλία των κινήσεων στον χώρο της αντιπολίτευσης και να περιορίσει την πίεση που δέχεται από τις διεργασίες στην ευρύτερη Κεντροαριστερά.

Ο Ανδρουλάκης επιχείρησε να εμφανίσει το κόμμα του ως τη δύναμη που διαθέτει ήδη πρόγραμμα και δεν περιμένει τις επόμενες πολιτικές ανακατατάξεις, επιμένοντας ότι «η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα, όχι το 2031».

Το αν η παρουσία στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει πράγματι ως νέα αφετηρία και θα αποτυπωθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις είναι το μεγάλο ζητούμενο για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, με τη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», όπου αναμένεται να δεχθεί ερωτήσεις τόσο για το κόστος και την εφαρμογή των εξαγγελιών όσο και για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, τις συνεργασίες και τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Διαβάστε επίσης:

Η Μέκκα αλλάζει τη γεωπολιτική σκακιέρα

Η ώρα του ταμείου και στο βάθος… Σαμαράς

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς σχέδιο»











