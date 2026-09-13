Super League: Ντέρμπι συμπρωτεύουσας στην Τούμπα, σύγκρουση κορυφής στο ΟΑΚΑ – Για το πρώτο διπλό η ΑΕΚ

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Άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Από το σημερινό πρόγραμμα, ξεχωρίζουν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και η σύγκρουση κορυφής στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Παναιτωλικού.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον ΠΑΟΚ, κέρδισε με 3-1 και την Κηφισιά εντός έδρας, «πιάνοντας» στην κορυφή τον Παναιτωλικό. Οι δυο τους έχουν το απόλυτο, με το «τριφύλλι» να θέλει να διατηρήσει το momentum και τον «Τίτορμο» να ταξιδεύει στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να κάνει την έκπληξη.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», η ΑΕΚ θέλει να πάρει το πρώτο εκτός έδρας «τρίποντο». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε νικηφόρα πρεμιέρα στη League Phase του UEFA Champions League με το 1-0 επί της ΛΑΣΚ και πηγαίνει στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα που μετράει μόνο ήττες στη Super League. Τουλάχιστον, για το Κύπελλο, μεσοβδόμαδα αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Άρη.

Στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Άρης θα προσπαθήσουν να κλείσουν τις πληγές που τους άνοιξε η προηγούμενη αγωνιστική. Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό ενώ οι «κίτρινοι» διασύρθηκαν με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον, οι μεν ενισχύθηκαν με την έλευση των Ντιέγκο Κόστα, Κρίστιαν Γιάκιτς και Σιμόν Μπανζά ενώ οι δε πήραν ισοπαλία 1-1 στην Τρίπολη για το Κύπελλο. Κηφισιά και Λεβαδειακός ευελπιστούν να σπάσουν το ρόδι καθώς κοντράρονται στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πάλεψε μεσοβδόμαδα στο ΟΑΚΑ, όμως ηττήθηκε και από τον Παναθηναϊκό ενώ εκείνη του Ηλία Χαραλάμπους, ως τώρα, αποτελεί… σκιά του περυσινού εκπληκτικού εαυτού της.

Τέλος, στο ουδέτερο Περιστέρι, η Καλαμάτα περιμένει τον Βόλο. Οι δυο ομάδες τέθηκαν προ ημερών αντιμέτωπες και στο Κύπελλο, αλλά στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, και αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Μεσσήνιοι και Θεσσαλοί αγνοούν το «τρίποντο» και θα προσπαθήσουν να… σπάσουν το ρόδι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 12/9:

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής-Ατρόμητος 1-1



Κυριακή 13/9:

19:00 Καλαμάτα-Βόλος

19:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ

21:00 Κηφισιά-Λεβαδειακός

21:00 ΠΑΟΚ-Άρης

21:30 Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 9

2. Παναιτωλικός 9

3. ΟΦΗ 9 -4αγ.

4. ΑΕΚ 7

. Ολυμπιακός 7 -4αγ.

6. ΠΑΟΚ 6

. Άρης 6

8. Ηρακλής 5 -4αγ.

9. Ατρόμητος 2 -4αγ.

. Βόλος 2

11. Καλαμάτα 1

. Κηφισιά 1

13. Αστέρας Τρίπολης 0

. Λεβαδειακός 0

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