Πιερρακάκης: Από το Eurogroup… κουμπάρος στο Βουκουρέστι – Πάντρεψε τον Ρουμάνο υπουργό Οικονομικών (Photos)

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Σε έναν αρκετά διαφορετικό ρόλο από εκείνον του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του προέδρου του Eurogroup βρέθηκε το Σάββατο στο Βουκουρέστι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς έγινε κουμπάρος στον γάμο του Ρουμάνου ομολόγου του Αλεξάντρου Ναζάρε με την τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι.

Η σχέση των δύο υπουργών, όπως αποδεικνύεται, δεν περιορίζεται στις συνεδριάσεις του ECOFIN και στις ευρωπαϊκές οικονομικές διαπραγματεύσεις. Πίσω από τη θεσμική συνεργασία έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια μια στενή προσωπική φιλία, η οποία οδήγησε τον Ρουμάνο υπουργό Οικονομικών να επιλέξει τον Έλληνα ομόλογό του ως κουμπάρο στον γάμο του.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ορθόδοξο Ιερό Ναό Cașin, μία από τις ιστορικές εκκλησίες του Βουκουρεστίου, σε σχετικά κλειστό κύκλο συγγενών, φίλων και συνεργατών του ζευγαριού. Κουμπάροι ήταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η σύζυγός του Δήμητρα, ενώ σύμφωνα με ρουμανικά δημοσιεύματα στην τελετή υπήρχαν και ελληνικά στοιχεία και μέρος της ακολουθίας έγινε και στα ελληνικά.

Μια φιλία που ξεκίνησε το 2020

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ιστορία πίσω από την κουμπαριά. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αλεξάντρου Ναζάρε σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, γνωρίζεται με τον Κυριάκο Πιερρακάκη από το 2020, όταν η Ρουμανία διεκδικούσε να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας.

Ο Πιερρακάκης ήταν τότε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι δύο πολιτικοί ήρθαν σε επαφή στο πλαίσιο εκείνης της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Από τότε, όπως εξήγησε ο Ρουμάνος υπουργός, η σχέση τους ενισχύθηκε μέσα από τη συνεργασία σε σειρά ευρωπαϊκών θεμάτων και εξελίχθηκε σταδιακά από επαγγελματική σε προσωπική φιλία.

«Από τότε χτίσαμε μια σχέση που ενισχύθηκε σταθερά μέσα από συνεργασίες σε πολλά ευρωπαϊκά θέματα», ανέφερε ο Ναζάρε, εξηγώντας ότι πλέον οι δυο τους είναι και συνάδελφοι στο ECOFIN. Για τον ίδιο, όπως είπε, η απόφαση του Πιερρακάκη να γίνει κουμπάρος του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Από τη συνάντηση στο υπουργείο… στην εκκλησία

Μάλιστα, το ταξίδι του Κυριάκου Πιερρακάκη στη ρουμανική πρωτεύουσα είχε και θεσμικό σκέλος. Πριν από τον γάμο, οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο ρουμανικό υπουργείο Οικονομικών, με τον Ναζάρε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας.

Ο Ρουμάνος υπουργός χαρακτήρισε τη σχέση των δύο χωρών «προνομιακή», βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στη συνεχώς στενότερη συνεργασία σε σημαντικά οικονομικά ζητήματα για την περιοχή και την Ευρώπη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομική εμπειρία, σημειώνοντας ότι δείχνει τη σημασία που έχουν η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, τα κοστούμια παρέμειναν, αλλά το πρωτόκολλο άλλαξε: οι δύο υπουργοί άφησαν για λίγο στην άκρη προϋπολογισμούς, ελλείμματα και ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και πέρασαν στην κουμπαριά.

Ποια είναι η Μαρία Μιχάλι

Η Μαρία Μιχάλι, με την οποία παντρεύτηκε ο 46χρονος Ρουμάνος υπουργός, είναι 30 ετών και δραστηριοποιείται στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής της Ρουμανίας, με καταγωγή από την περιοχή του Μαραμούρες.

Το ζευγάρι διατηρούσε σχετικά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή και, σύμφωνα με ρουμανικά δημοσιεύματα, βρίσκεται μαζί περίπου δύο χρόνια. Η νύφη έφτασε στην εκκλησία με λευκό νυφικό και πέπλο, ενώ μετά το θρησκευτικό μυστήριο ακολούθησε δεξίωση για τους προσκεκλημένους.

Μεταξύ των παρευρισκομένων, σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα, ήταν πολιτικά και δημόσια πρόσωπα της χώρας, όπως ο πρώην ευρωβουλευτής Κριστιάν Μπουσόι, ο Στελιάν Μπουτζντουβεάνου, ο Τανάζε Στάμουλε, ο Τσίπριαν Λαντούνκα και ο Στέλιαν Νίστορ.

Έτσι, ένα ταξίδι του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Βουκουρέστι που είχε και επίσημο οικονομικό περιεχόμενο κατέληξε σε μια πολύ πιο προσωπική στιγμή, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια ελληνορουμανική πολιτική φιλία που μετρά ήδη έξι χρόνια και πλέον επισφραγίστηκε με κουμπαριά.

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