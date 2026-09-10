Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει περάσει προ πολλού από την κατηγορία του «καλοπληρωμένου αθλητή» σε εκείνη του παγκόσμιου αθλητικού brand με επιχειρηματική στρατηγική.

Τα ποσά που παράγει από το NBA και τις χορηγίες είναι πλέον τόσο μεγάλα, ώστε ένα σημαντικό μέρος τους μπορεί να μετατρέπεται σε ακίνητα, συμμετοχές και επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αξία τους για δεκαετίες.

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση του Forbes αποτυπώνει το μέγεθος του φαινομένου: Από τον Μάιο του 2025 ως την 1η Μαΐου του 2026, το περιοδικό υπολογίζει τα συνολικά έσοδα του Αντετοκούνμπο σε 99,2 εκατ. δολάρια: περίπου 54,2 εκατ. δολάρια από αγωνιστικές απολαβές και άλλα 45 εκατ. δολάρια από δραστηριότητες εκτός παρκέ.

Το Forbes διευκρινίζει ότι τα έσοδα εκτός μπάσκετ, περιλαμβάνουν χορηγίες, licensing, εμφανίσεις σε events και επιστροφές από επιχειρήσεις στις οποίες ο αθλητής έχει σημαντική συμμετοχή, αλλά όχι γενικά επενδυτικά έσοδα όπως τόκους και μερίσματα.

Το supermax συμβόλαιο που έκανε τον Γιάννη… επενδυτή

Η βάση αυτής της οικονομικής μηχανής υπήρξε φυσικά το NBA. Ο Αντετοκούνμπο είχε υπογράψει το 2020 πενταετές supermax συμβόλαιο περίπου 228 εκατ. δολαρίων και το 2023 υπέγραψε νέα τριετή επέκταση με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, η οικονομική του πορεία δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από το μπάσκετ.

Η Nike, με τη σειρά Zoom Freak, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως εμπορικό κεφάλαιο του brand του, ενώ το portfolio των συνεργασιών του περιλαμβάνει πλέον μια σειρά από διεθνείς εταιρείες. Το Forbes εκτιμά συνολικά τα εκτός παρκέ έσοδά του στα 45 εκατ. δολάρια ετησίως.

Επίσης, ο Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του έχουν επενδύσει σε αθλητικές ομάδες, startups και εταιρείες τεχνολογίας και media, ενώ μέσω του Build Your Legacy Ventures έχουν δημιουργήσει επενδυτική δραστηριότητα με επίκεντρο τον αθλητισμό, το entertainment και την τεχνολογία. Έτσι, ένα μέρος των χρημάτων που δημιουργεί το όνομά του μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο και όχι απλώς σε εισόδημα.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι το real estate. Σύμφωνα με το The Real Deal, εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Αντετοκούνμπο, έχουν δαπανήσει περισσότερα από 69 εκατ. δολάρια για 186 διαμερίσματα σε Ουισκόνσιν, Μπρούκλιν, Σικάγο και τώρα και στο Μαϊάμι όπου πήρε μεταγραφή στους Χιτ.

Harmony Apartments

Μόνο στο Σικάγο, το οικογενειακό επενδυτικό σχήμα απέκτησε τον Ιανουάριο το Harmony Apartments, ένα κτίριο 56 διαμερισμάτων, έναντι λίγο πάνω από 21 εκατ. δολάρια, με τραπεζικό δανεισμό 11 εκατ. δολαρίων. Και η επέκταση συνεχίστηκε: τον Απρίλιο καταγράφηκε νέα αγορά, το Portrait, ένα συγκρότημα 59 διαμερισμάτων στο Uptown, επίσης έναντι περίπου 21 εκατ. Δολαρίων.

Portrait

Παράλληλα, με την μεταγραφή του στο Μαϊάμι, ο Γιάννης αγόρασε και μια έπαυλη 13,5 εκατ. δολαρίων στην οποία μένει πλέον για όσο καιρό θα παίζει στους Χιτ.

Το σπίτι του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι

Η αγορά του Village στου Ρέντη και τα κρασιά Μπουτάρη

Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει, φυσικά, έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Τον Δεκέμβριο του 2024 ολοκληρώθηκε η αγορά του Village Shopping & More στον Ρέντη έναντι 14,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κοινοπρακτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει η οικογένεια Αντετοκούνμπο μαζί με την Premia Properties και άλλους επενδυτές. Το ακίνητο διαθέτει περίπου 49.000 τ.μ. μικτής επιφάνειας και η στρατηγική προβλέπει την αναβάθμισή του σε ένα αθλητικό κέντρο και κέντρο ψυχαγωγίας.

Στην Ελλάδα, η οικογένεια έχει επίσης αποκτήσει περίπου 10% της Hellenic Wineries, holding που έχει στην κατοχή της τη Μπουτάρη και την ΙΟΛΗ. Η ίδια η ANTE Inc. ανακοίνωσε το 2023 ότι η επένδυση έγινε με στόχο την ανάπτυξη και διεθνοποίηση ελληνικών προϊόντων.

Το real estate portfolio ξεπερνά πλέον τα 69 εκατ. δολάρια σε αγορές που έχουν δημοσιοποιηθεί.

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