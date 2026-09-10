Αίγιο: Παρουσιάστηκε ως λογιστής και πήρε από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ

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Νέα υπόθεση απάτης με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε στο Αίγιο, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και, προσποιούμενος τον λογιστή, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της.

Παρέδωσε τα κοσμήματα σε άγνωστο άτομο

Η γυναίκα, ακολουθώντας τις οδηγίες που της δόθηκαν, τοποθέτησε τα κοσμήματα σε σακούλα, με τη συνολική τους αξία να υπολογίζεται περίπου στις 14.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, άγνωστο άτομο μετέβη στο σπίτι της ηλικιωμένης και παρέλαβε τη σακούλα με τα κοσμήματα.

Έρευνα της Αστυνομίας για την απάτη

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την απάτη και αναζητά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

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