Γιώργος Λιάγκας: «Από χθες γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος ήταν περισσότερο φίλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη» (Video)

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Για τη στενή φιλική σχέση που διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας, λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή.

Σε τηλεφωνική σύνδεση με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 περιγράφοντας όσα είχε ζήσει μαζί του και αποκαλύπτοντας πότε και πού τον είχε δει για τελευταία φορά από κοντά.

«Δε θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί από χθες το απόγευμα γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος ήταν περισσότερο φίλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, από όλους εμάς που είμαστε -τέλος πάντων- αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Εγώ τον Γιώργο εγώ τον γνώρισα όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή στο Star. Ήταν νομίζω Δεκέμβριος, πριν τα Χριστούγεννα κανένας μήνας και είχαμε πάει μαζί να κάνουμε έτσι ένα ταξιδιωτικό στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Άγιου Βασίλη, στη Φινλανδία. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε. Κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή και σιγά σιγά γίναμε φίλοι, θα μπορούσα να πω. Κάναμε τους επόμενους μήνες και χρόνια πάρα πολύ παρέα, γιατί μέναμε και οι δύο στα νότια, στη Βούλα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ήταν ο Γιώργος ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Ένας άνθρωπος που βόηθαγε όπου άκουγε ότι υπήρχε ανάγκη. Έδινε λεφτά σε ανθρώπους που είχαν οικονομική ανάγκη. Ένα παιδί που δεν του άρεσαν οι χλιδές και ο πλούτος παρά μόνο τα καλά και ακριβά ρούχα. Εκεί είχε την τρέλα του ο Γιώργος. Fashion icon ήταν ο Γιώργος, έτσι; Δηλαδή φόρεσε πράγματα και του πήγαινε, έκανε τάση και μόδα ο Γιώργος. Κατά τα λοιπά ένα παιδί που τρώγαμε είτε στο Ζάχο σουβλάκια στη Βουλιαγμένη, είτε στο Λουιζίδη απέναντι τα παπουτσάκια, που του άρεσαν πάρα πολύ οι μελιτζάνες. Έκανε μπάνιο χειμώνα-καλοκαίρι ο Γιώργος. Κάναμε μαζί αρχικά απέναντι από την Βουλιαγμένη, εκεί στη λίμνη της Βουλιαγμένης, στους χειμερινούς κολυμβητές της Βουλιαγμένης. Τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει στέκι. Έκανε μπάνιο μπροστά από το Ντιβάνι, στο Καβούρι. Πήγαινε και αργά το βράδυ για χειμερινό. Ένας άνθρωπος που γυμναζόταν πάρα πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που είχε περάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο, μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Τώρα δε θα μπω στα σκοτάδια που ο ίδιος είχε πει ότι έχει, γιατί είναι πολύ προσωπικά. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος τα τελευταία 1-2 χρόνια πέρασε πάρα πάρα πολύ δύσκολα επικοινωνιακά και προσωπικά. Τον πήγε η οικογένειά του στο ψυχιατρείο. Βγήκε. Έγινε μια καταγγελία από ένα νεαρό τραγουδιστή. Ο κόσμος φάνηκε ότι ήταν στο πλευρό του Γιώργου. Δηλαδή καθετί που φαινόταν ότι ήταν εναντίον του, δυνάμωνε την αγάπη του κόσμου υπέρ του. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές για μένα. Δηλαδή τέτοια αγάπη σε καλλιτέχνη δε νομίζω να έχει ξαναϋπάρξει» τόνισε.

«Ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος ο Γιώργος. Λαϊκό παιδί, απλό παιδί. Είχε μια λαϊκότητα, μια αμεσότητα και μια απλότητα μοναδική ο Γιώργος Μαζωνάκης.Τελευταία φορά που τον είδα από κοντά ήτανε πέρσι τέτοια εποχή στην ταράτσα του Φοίβου, στο, στο Άλσος. Εκεί λοιπόν είχαμε μιλήσει. Είχαμε πει να βρεθούμε και να πάμε για μπάνιο και για φαγητό. Είναι αυτά πολλές φορές που τα λέμε και δεν τα κάνουμε. Έκτοτε μίλησα μαζί του μία, δύο φορές στο τηλέφωνο. Καλά τον είχα ακούσει.

Πάντα λέγαμε να βρεθούμε, να βρεθούμε. Τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε βρεθεί. Και μάθαινα πληροφορίες επειδή τον αγαπούσα και με αγαπούσε και ήθελα να μαθαίνω ότι είναι καλά, μάθαινα πληροφορίες από ανθρώπους γύρω. Οι πληροφορίες ήταν συγκρουόμενες. Άλλοι λέγανε ότι είναι στην καλύτερη φάση της ζωής του και άλλοι λέγανε ότι είναι σε πολύ άσχημη φάση», κατέληξε.

«Ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος»

Σε ανάρτησή του στο Instagram o Γιώργος Λιάγκας είχε αποχαιρετήσει νωρίτερα τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας:

«Ο Γιώργος όπως τον ήξερα εγώ… Τα φαγητά μας στου Λουιζίδη στη Βουλιαγμένη, τα χειμωνιάτικα μπάνια μας κάτω από το Divani στο Καβούρι, οι ατέλειωτες πλάκες και κουβέντες μέχρι πρωίας στα καμαρίνια. Ένας σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος.

Γιώργο κάποιοι σε στενοχώρησαν πολύ… Όμως ο κόσμος σε αγάπησε όσο λίγους, γιατί ένιωθε την αλήθεια σου. Έτσι θα σε θυμάμαι, Γιώργο. Απλό, γελαστό, καλοσυνάτο και μοναδικό. Καλό ταξίδι φίλε μου καλέ….».

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