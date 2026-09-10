Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη (Photos/Videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε πρόωρα σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, προκαλώντας σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Συνεργάτες και φίλοι του καλλιτέχνη εκφράζουν δημόσια τη βαθιά τους οδύνη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσωπικότητες όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Άννα Βίσση και η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησαν τον τραγουδιστή με συγκινητικά λόγια.

Η Κατερίνα Στανίση υπογράμμισε την ευαισθησία του χαρακτήρα του, ενώ η είδηση του θανάτου του οδήγησε στην αναβολή προγραμματισμένων συναυλιών από άλλους καλλιτέχνες.

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Σοκαρισμένοι είναι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον πρόωρο και απροσδόκητο θάνατό του από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών.

Πλήθος αναρτήσεων, φωτογραφιών και αφιερωματικών βίντεο κατακλύζουν από χθες το διαδίκτυο, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να αποχαιρετά συγκλονισμένος έναν «ταλαντούχο καλλιτέχνη», έναν «υπέροχο άνθρωπο», ένα «λαϊκό, γνήσιο παιδί», τον δικό τους Γιώργο.

Σταμάτης Κραουνάκης: «Υπέγραψε τον μύθο του»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε ο Σταμάτης Κραουνάκης τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον καταξιωμένο συνθέτη και τραγουδοποιό, να αποκαλύπτει μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στα social media, πως είχε επικοινωνήσει με τον τραγουδιστή μόλις δύο βράδια πριν από τον θάνατό του, γεγονός που σήμερα αποκτά αναπόφευκτα μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

«Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δε σε είχα περάσει στο κινητό απαντούσα μονολεκτικά “ποιος είναι” λέω, “Μαζω” μου λες. Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούργια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη, μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω “δε βγαίνω πια αγάπη μου δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα”. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις. Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος. Ξημερώνει πάλι: Παναγιωτόπουλος πάλι. Αστυνομικό. Απίθανο φιλμ. Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο. Ωραίες ορχήστρες, Ωραίο σι ντι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου. Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαικό τραγούδι επίσης. Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα. Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του. Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία, πού ήτανε γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια μου λέγε κάτι γυναικεία ονόματα. Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε του έστειλα του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε “α ωραία ευχαριστώ πολύ”. Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπέγραψε το μύθο του. Το σκυλί εδώ δε λέει να ησυχάσεις» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Άννα Βίσση: «Δεν έχω λόγια, βαθιά λύπη»

Σοκαρισμένη εμφανίστηκε και η Άννα Βίσση στα social media, εκφράζοντας την οδύνη της για τον χαμό του συναδέλφου της.

«Δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη…» έγραψε στην ανάρτησή της.

Πέγκυ Ζήνα: «Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα»

Με βαθιά προσωπικά και φορτισμένα λόγια, η Πέγκυ Ζήνα είπε το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της γνωριμίας και της επαγγελματικής τους συνύπαρξης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε πίσω στον χρόνο και θυμήθηκε τον «ξανθό» νεαρό Μαζωνάκη με τη βαριά φωνή, το ιδιαίτερο ντύσιμο και την αντισυμβατική καλλιτεχνική του ταυτότητα, ενώ στάθηκε και στην ευαισθησία που, όπως γράφει, διέκρινε πίσω από την εκρηκτική του εικόνα.

«Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα… Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε μεταξύ άλλων.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο»

Με λόγια βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ηθοποιός επέλεξε το τραγούδι «Ποτέ, ποτέ», σε μουσική και στίχους του Γιάννη Πάριου, που κυκλοφόρησε ο Μαζωνάκης το 2015, με τα λόγια της να δείχνουν τόσο τη συγκίνηση όσο και τη συντριβή της για την απώλεια του καλού της φίλου.

«Ψυχή μου… καρδιά μου… πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο… Σ’ αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω. Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο… Καλό σου ταξίδι, φωτεινό μου αστέρι…» έγραψε.

Κατερίνα Στανίση: «Τον πείραζαν, εκείνος δεν πέραξε κανέναν»

Σοκαρισμένη από τον χαμό του τραγουδιστή δήλωσε και η Κατερίνα Στανίση η οποία μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή Off the Record του ΕΡΤNews το βράδυ της Τετάρτης (10/9), δήλωσε συγκλονισμένη με τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Μόνο κρίμα μπορώ να πω. Κρίμα, γιατί έφυγε τόσο άδικα, τόσο νέος. Και έχω συγκλονιστεί, γιατί δεν ήταν μόνο συνάδελφος, ήταν και φίλος μου. Μιλούσαμε τακτικά, δουλέψαμε πολύ μαζί. Ένα μικρό παιδί, ένα μικρό παιδί. Τι να πω; Τον είχαν ερμηνεύσει πολύ αλλιώς, γιατί ίσως ήταν έτσι εσωστρεφής, ερχόταν με ένα δικό του γούστο και ίσως παρεξηγούσανε διάφορα, αλλά ένα μικρό παιδί ευαίσθητο και πολύ φιλότιμο. Δεν πείραξε κανέναν. Τον πειράζαν και δεν πείραζε. Για τα γεγονότα εκείνα τα θλιβερά, τα τελευταία, δεν είχαμε μιλήσει, να πω την αλήθεια, γιατί κι εγώ δεν ήθελα ούτε να τον πάρω να μου πει τίποτα γιατί περνούσε μία δύσκολη περίοδο με όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά η λύπη δυστυχώς κάνει κακό στην καρδιά. Δεν θέλω να πω ότι είναι αιτία εκείνο, αλλά τι να πω; Τον πρόδωσε η καρδιά του. Από ό,τι ακούσαμε όλοι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μελίνα Ασλανίδου: «Εύχομαι η ψυχή του να βρει την ηρεμία που έψαχνε πάντα»

Με φανερή συγκίνηση μίλησε και η Μελίνα Ασλανίδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έναν σταρ που ξεχώριζε για το ήθος του, τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική του ζωή.

«Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν σταρ και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει κατ’ αρχάς ακόμα. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος. Η καλλιτεχνική του υπόσταση ήταν τεράστια. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. (Ξεχώριζα) το χιούμορ του, τη γλύκα του. Ήταν τόσο γλυκός. Δηλαδή εγώ τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή που έχουμε βρεθεί σε ένα stage πριν χρόνια, μωρά ήμασταν και είχε τόσο χιούμορ, ήταν τόσο γλυκός, τόσο ευγενικός. Είχα πολύ καλή σχέση μαζί του. Ήταν δηλαδή ευγενέστατο πλάσμα, υπέροχο πλάσμα, σοβαρό. Αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική, αγαπούσε τόσο πολύ το λαϊκό μπουζούκι, το λαϊκό όργανο ως μπουζούκι και έκανε τόσα πράγματα όμορφα, ωραία, καλλιτεχνικά» είπε, ενώ μοιράστηκε μία ιστορία από το παρελθόν, αναφερόμενη στην υποστήριξη που δέχτηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μία δύσκολη επαγγελματική στιγμή.

«Η καλύτερη βραδιά που έχουμε ζήσει θα μου μείνει αξέχαστη. Ξέρει αυτός κι εγώ. Μια βραδιά που είχαμε βρεθεί πριν πολλά χρόνια, όταν είχε σταματήσει ο Μητροπάνος από το μαγαζί που δουλεύαμε τότε και σταμάτησα κι εγώ μαζί του και βρεθήκαμε με τον Γιώργο εκείνη τη βραδιά οκλαδόν σε ένα μαγαζί. Με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε “Μη φύγεις από εδώ γιατί είσαι το μόνο μου άλλοθι”. Και του έλεγα ‘Εγώ που δεν έχω;”. ‘Έχεις εμένα”, μου έλεγε. Εύχομαι η ψυχή του να βρει την ηρεμία που έψαχνε πάντα και θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπούν», κατέληξε η Μελίνα Ασλανίδου.

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