Χειροπέδες σε 55χρονο στη Θεσσαλονίκη – Κατηγορείται ότι θώπευσε 14χρονη

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Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε μία 14χρονη κοπέλα στο κέντρο της πόλης και, αφού τη θώπευσε, άρχισε να της απευθύνει φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι τον εντόπισαν μετά την καταγγελία της ανήλικης, προχώρησαν στη σύλληψή του.
Ο 55χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
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