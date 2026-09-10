Μαραθώνας: Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης της 68χρονης που έκρυψε τη νεκρή μητέρα της στο υπόγειο

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Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οδηγούνται εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών η 68χρονη και ο 36χρονος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκρυψαν τη νεκρή μητέρα και γιαγιά αντίστοιχα στο υπόγειο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, προκειμένου να εξακολουθήσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προηγουμένως, ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσία και η κατάθεση ως μάρτυρα της κόρης της 68χρονης – της εγγονής της ηλικιωμένης – η οποία είχε κάνει και την αρχική καταγγελία στις αρχές.

Κατά την προηγούμενη εμφάνισή τους στο δικαστήριο, ο συνήγορος υπεράσπισης είχε υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επισημαίνοντας έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού και για τους δύο κατηγορούμενους, ωστόσο το αίτημα είχε απορριφθεί.

Ενώπιον του προέδρου του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί να τοποθετηθούν επί του κατηγορητηρίου.

Η 68χρονη είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά», προσθέτοντας πως δεν θυμάται πότε ακριβώς πέθανε η μητέρα της λόγω της ηλικίας της και της κατάστασής της.

Ο 36χρονος γιος είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πως δεν γνώριζε τίποτα για τον θάνατο της γιαγιάς του, μαθαίνοντας τελικά εκ των υστέρων για το ζήτημα της σύνταξης.

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