Γιώργος Μαζωνάκης: Αστυνομία, εισαγγελέας και επιτροπή του ΙΣΑ στο ιατρείο όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και εξετάζουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε την απαραίτητη άδεια και τις υποδομές για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης.

Ειδική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας συμμετέχει στην έρευνα για τη διασταύρωση των εγγράφων και των πιστοποιήσεων της κλινικής.

Οι εμπλεκόμενοι γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να καθορίσει τη σύνδεση της διαδικασίας με την απώλεια του ερμηνευτή.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζει τη συγκέντρωση καταθέσεων για να διαπιστωθεί η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από το περιστατικό.

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Πολλά και αναπάντητα ερωτήματα έχουν μαζευτεί γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος μεταφέρθηκε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη αλλά στάθηκε αδύνατον να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών για τον αδόκητο θάνατο του 54χρονου αγαπημένου ερμηνευτή βρίσκεται η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των γιατρών ιδιοκτητών της κλινικής, ο τραγουδιστής παρουσίασε έντονη δυσφορία μόλις του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας για τη διαδικασία και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών του «Ελπίς», ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή.

Σε πρώτο επίπεδο, η έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή επικεντρώνεται στη διαδικασία την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, δηλαδή, αν το ιατρείο στο οποίο πήγε είχε την άδεια αλλά και τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση (μια διαδικασία σαν την αιμοκάθαρση, όπου τα κύτταρα του αίματος διαχωρίζονται από το πλάσμα του, το οποίο και «καθαρίζεται» από τοξίνες και άλλες επικίνδυνες για την υγεία ουσίες και στη συνέχεια αντικαθίσταται είτε μεν λευκωματίνη ή, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, με πλάσμα από δότη).

Το ιατρείο στην Καρνεάδου παρέμεινε ασφαλισμένο από την αστυνομία μέχρι σήμερα το πρωί, οπότε και ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί έρευνα, στην οποία συμμετέχει και ειδική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί έγγραφα και πιστοποιήσεις για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη για την οποία είχε πάει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εκείνη ήταν που πρότεινε στον τραγουδιστή την θεραπευτική πλασμαφαίρεση, καθώς και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης από την ώρα που έφθασε στο ιατρείο.

Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης του χώρου φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία και ότι τη διαχείριση των ασθενών και των θεραπευτικών διαδικασιών είχε η σύζυγός του, ενώ ο δικηγόρος των δύο γιατρών τόνισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη στην οποία είχε υποβληθεί. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα και η σχετική δικογραφία παραμένουν σε εξέλιξη.

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι διωκτικές αρχές αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα κοντά στον τραγουδιστή, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη μοιραία διαδικασία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής της είχε ζητήσει βοήθεια ενόψει της συναυλίας που θα έδινε στις 20 Σεπτεμβρίου, ότι αφού τον εξέτασε διαπίστωσε ότι ο οργανισμός του ήταν επιβαρυμένος και ότι του πρότεινε την πλασμαφαίρεση ως μια άμεση λύση και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχθηκε την πρότασή της.

Σημειώνεται ότι ερωτηθείς αν το ιατρείο είχε άδεια για να κάνει πλασμαφαίρεση, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης απάντησε κατηγορηματικά όχι. «Αν μιλάμε ότι κάνει για πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε έναν τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί» είπε, προσθέτοντας ότι ούτε το μηχάνημα που διέθετε η κλινική έχει δηλωθεί. «Προφανώς δεν έχει δηλωθεί, και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως, και μετέβη εκεί στον χώρο».

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