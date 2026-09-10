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10.09.2026 09:16

«Καλό ταξίδι, Γιώργο»: Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε επί σκηνής τον Μαζωνάκη – Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε πρώτη φορά (Video)

10.09.2026 09:16
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Στον πρόωρο και απροσδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, το βράδυ της Τετάρτης (9/9), κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κύπρο με τον καλλιτέχνη να αποχαιρετά από τη σκηνή τον συναδελφό του.

Εμφανώς συγκινημένος, μοιράστηκε μάλιστα με το κοινό μία προσωπική ιστορία από τη γνωριμία και τη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

«Ήταν ένας πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος… Δουλεύαμε μαζί, εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά, που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Νταλάρα, τον Λαυρέντη (Μαχαιρίτσα) και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, ήταν μια τρελή παρέα, και εκείνος δούλευε δίπλα. Και συνέβη το εξής: Κάποια στιγμή, τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω “Τι έγινε, Γιώργο, τι κάνεις;”. Του λέω: “Πας πάρα πολύ καλά, και όταν κλείνουμε, του λέω, έρχεται κόσμος σε σένα εδώ”. Ε, μου λέει, ”Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση».

Στη συνέχεια, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», με τον κόσμο να τον χειροκροτεί θερμά. Η συγκίνηση του Γιάννη Κότσιρα ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας, ενώ στο τέλος έστειλε το δικό του τελευταίο αντίο: «Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Η βραδιά είχε, ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος για τον ίδιο, αναφέροντας ότι την ίδια μέρα πριν από 7 χρόνια, έφυγε από τη ζωή και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής. 

Για τον λόγο αυτό, ο Γιάννης Κότσιρας επέλεξε να αφιερώσει τη συγκεκριμένη συναυλία στη μνήμη των δύο αγαπημένων καλλιτεχνών.

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