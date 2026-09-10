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10.09.2026 09:28

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Μακεδονία

10.09.2026 09:28
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Δύο υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, ηλικίας 39 και 42 ετών κατά τη διάρκεια πτήσης (Μάντσεστερ-Ρόδο) προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος και των συνεπιβατών τους.

Παράλληλα δεν συμμορφωνόταν σε εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη της καμπίνας του αεροσκάφους.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος προέβη σε βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφους και ο 42χρονος διαπιστώθηκε νωρίτερα από το προσωπικό καμπίνας ότι είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Λόγω της αναστάτωσης πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (09-09-2026) και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 10:50
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