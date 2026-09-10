Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες είναι οι παρενέργειες

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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει θλίψη στο πανελλήνιο αλλά και πολλά ερωτηματικά σχετικά με τις αιτίες που προκάλεσαν την καρδιακή ανακοπή, που έκοψε το νήμα της ζωής του.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μια βιολογική θεραπεία, η οποία μεταξύ άλλων δρα άμεσα, αφαιρώντας παθογόνες ουσίες και τοξίνες από την κυκλοφορία του αίματος μέσα σε ώρες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στη συγκεκριμένη θεραπεία υποβάλλονται ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά, νευρολογικά και νεφρολογικά νοσήματα. Για το λόγο αυτό απαιτείται οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Συνήθως πραγματοποιείται σε νοσοκομεία που διαθέτουν όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος τραγουδιστής, θα τις διαλευκάνουν οι αστυνομικές αρχές και η ιατροδικαστική έκθεση που είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Αναφορικά με τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης, ο Αιματολόγος Κωνσταντίνος Γιάννακας και ο Θάνος Δημόπουλος Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής από τη Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης μας εξηγούν τι είναι, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες είναι οι παρενέργειες της.
Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση (therapeutic plasma exchange – TPE) είναι μια διαδικασία αφαίρεσης — δηλαδή τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυτταρικά στοιχεία (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) επιστρέφουν στον οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης — συνήθως αλβουμίνη 5% ή/και φυσιολογικό ορό, και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα.
Ο στόχος είναι διττός: από τη μια η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα (πχ αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, κρυοσφαιρίνες, παθολογικές πρωτεΐνες, τοξίνες και λιπίδια) και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους, αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης, όπως εξηγούν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Γιάννακας και Θάνος Δημόπουλος.
Οι ενδείξεις κατηγοριοποιούνται διεθνώς και στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (2023) καταγράφονται 166 ενδείξεις, ταξινομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: Κατηγορία I (θεραπεία πρώτης γραμμής), II (δεύτερης γραμμής/υποστηρικτική), III (βέλτιστος ρόλος μη καθορισμένος, απόφαση εξατομικευμένη) και IV (αντενδείκνυται ή αναποτελεσματική).
Στις Κατηγορίες I–II περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής διαδικασία, αλλά απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις:
Οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών.
Προεγχειρητικός έλεγχος: πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιματοκρίτης, αιμοπετάλια, ηλεκτρολύτες — ιδίως ασβέστιο, λόγω κιτρικών), πηκτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση αγγειακής πρόσβασης και καρδιοαναπνευστικής κατάστασης.
Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία: αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών.
Στείρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμώξεων και θρομβώσεων.
Ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς.
Παροδικές: αντίδραση στα κιτρικά (μυρμηγκιάσματα, μυϊκές κράμπες, υποασβεστιαιμία), πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση μετά τη συνεδρία, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης.
Σπανιότερες αλλά σοβαρότερες: αλλεργικές/αναφυλακτικές αντιδράσεις (ιδίως με χρήση πλάσματος), λοίμωξη καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες.
Σημειώνεται ότι μετά από κάθε συνεδρία αφαιρούνται και παράγοντες πήξης και ανοσοσφαιρίνες, γεγονός που επιβάλλει προσοχή σε αιμορραγικό κίνδυνο και κίνδυνο λοιμώξεων.
Παρά την έκρηξη των στοχευμένων βιολογικών θεραπειών, η πλασμαφαίρεση διατηρεί μοναδικό ρόλο: δρα άμεσα, αφαιρώντας παθογόνες ουσίες από την κυκλοφορία μέσα σε ώρες — κάτι καθοριστικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η TTP, η μυασθενική κρίση και το σύνδρομο υπεργλοιότητας. Η συστηματική ενσωμάτωσή της στις διεθνείς οδηγίες και η συνεχής ενημέρωση των ενδείξεών της την καθιστούν θεμέλιο της σύγχρονης μεταγγισιοθεραπείας και της κλινικής ανοσολογίας.
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