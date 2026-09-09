Ο απολογισμός της ΟΕΝΓΕ για τη ΔΕΘ: «Άνθρακας ο θησαυρός»

Takeaways by to pontiki AI Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας καταγγέλλει τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ΕΣΥ ως ανακριβείς, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί υπογραμμίζουν τη δραματική μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και ζητούν τον διπλασιασμό των αποδοχών τους, καθώς και την πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Η ΟΕΝΓΕ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις για τις αντισυνταγματικές περικοπές μισθών, ενώ οι συνθήκες εργασίας οδηγούν το ιατρικό προσωπικό σε παραίτηση ή φυγή στο εξωτερικό.

Η ομοσπονδία απαιτεί επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

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Σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα είναι η εικόνα για το ΕΣΥ που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) η οποία χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως «άνθρακας ο θησαυρός».

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, ο Πρωθυπουργός, για μία ακόμη φορά, παρουσίασε μια εικόνα «ενίσχυσης» του ΕΣΥ και βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων όταν η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

«Ένα κουτσουρεμένο επίδομα των 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και τίποτα περισσότερο για τους νοσοκομειακούς γιατρούς την ώρα που οι μισθοί μας έχουν υποστεί μειώσεις άνω του 40% και η αγοραστική μας δύναμη έχει μειωθεί δραματικά. Και αυτό 14 χρόνια μετά την ολοκληρωτική περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή μετά από 28 κλεμμένους μισθούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΕΝΓΕ.

Η ομοσπονδία εστιάζει και στις περικοπές που έχουν γίνει στους μισθούς των γιατρών τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε απολύτως τίποτα για την εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (ΣτΕ και Αρείου Πάγου) που έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις οριζόντιες περικοπές στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με τον μνημονιακό νόμο 4093/2012.

Η ακρίβεια «γονατίζει» την ελληνική κοινωνία

Αναφορικά με τους μισθούς η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών ή το χριστουγεννιάτικο επίδομα των 500 ευρώ, που θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027, δεν αντισταθμίζουν ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων από τις περικοπές του 2010, του 2012 και από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τη δραματική αύξηση του κόστους ζωής.

«Η κυβέρνηση θέλει να ξεχάσουμε κατακτήσεις και δικαιώματα για να μας δώσει ψίχουλα, αν και εφόσον ξαναεκλεγεί!» σημειώνει χαρακτηριστικά η ομοσπονδία και προσθέτει: «Για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, όμως, τα περιθώρια τελείωσαν! Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα!».

Η «μαγική εικόνα» του ΕΣΥ

Η ομοσπονδία καταγγέλλει επίσης ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει τις ελλείψεις προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια, τις αλλεπάλληλες εφημερίες και μετακινήσεις ως την καλύτερη εικόνα του ΕΣΥ από ποτέ και ταυτόχρονα να λέει ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των γιατρών για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

«Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι χαμηλές αποδοχές, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους οι γιατροί εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα ή αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα.» τονίζει με νόημα.

Τι ζητάει η ΟΕΝΓΕ:

Διπλασιασμό των καθαρών συνολικών ετήσιων αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών.

Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Καμία περικοπή αποζημίωσης για δεδουλευμένες εφημερίες. Να καταργηθεί το πλαφόν του 12% για τις υπερβάλλουσες εφημερίες. Αύξηση της εφημεριακής αποζημίωσης. Τελείως αφορολόγητες οι υπερβάλλουσες («πρόσθετες») εφημερίες.

Εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για κατάργηση των οριζόντιων περικοπών στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών που επέφεραν οι αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/12

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

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