Paramount/Skydance: Νέος διαξιφισμός για την καταβολή ομολόγου από τις 12 Πολιτείες – Μιλά για «αυτογκολ» του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας

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Το θρίλερ στην συγχώνευση Paramount/Skydance- Warner Bros Discovery– εννοείται- συνεχίζεται και παραμένει στο μιντιακό προσκήνιο των ΗΠΑ.

Έπειτα από την ακύρωση της συνάντησης των αντιμαχόμενων πλευρών, δηλαδή των 12 Πολιτειών με νομικούς εκπροσώπους της Paramount/Skydance), η P/SKY πιέζει ώστε οι 12 Πολιτείες να καταβάλουν το ομόλογο ύψους σχεδόν 1,9 δισ. δολαρίων (1,88 για την ακρίβεια), ως εγγύηση για την κάλυψη ζημιών σε περίπτωση που κερδίσει τις υποθέσεις.

Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ μια δέσμη δημοσιευμάτων υπερ του μεγκα ντιλ ύψους 111 δισ. δολαρίων.

Τον Ιούλιο, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Αρασέλι Μαρτίνεζ- Ολγκιν σταμάτησε προσωρινά τη συμφωνία και προγραμμάτισε δίκη για τον Μάρτιο, μήνες μετά την ημερομηνία-στόχο λήξης ολοκλήρωσης της συμφωνίας, που ήταν τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από την καθυστέρηση. Υπάρχει όρος στη συμφωνία, βάσει του οποίου οι μέτοχοι της Warners οφείλουν περίπου 650 εκατ. δολάρια ανά τρίμηνο ή 6,9 εκατ. δολάρια την ημέρα εάν η συγχώνευση δεν έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Οκτωβρίου.

Μέχρι την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της υπόθεσης τον Απρίλιο του 2027, η Paramount έχει δηλώσει ότι θα έχει καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές. Το ομόλογο αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πληρωμή προς τους επενδυτές, συν τα δικαστικά έξοδα. Η Paramount υποστηρίζει ότι η εγγύηση είναι απαραίτητη, ώστε η εταιρεία να μπορεί να ανακτήσει τις ζημίες της σε περίπτωση που κερδίσει τις αγωγές που έχουν ασκηθεί από τις 12 Πολιτείες της Αμερικής, την Ένωση Συγγραφέων/Σεναριογράφων Αμερικής και άλλους φορείς και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.

Λίγο μετά από τη νέα κίνηση της Paramount o γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας σε δηλώσεις του στα κανάλια υπενθύμισε ότι η Paramount συμφώνησε οικειοθελώς να αναστείλει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί να περιμένει την έκδοση δικαστικής εντολής αναστολής της συναλλαγής και χαρακτήρισε την αναστολή ως εν δυνάμει διαταγή αναστολής.

Με τη δήλωση αυτή ο Μποντα υπονομεύει τα νομικά επιχειρήματα του, υποστηρίζει η Paramount, σημειώνοντας ότι η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία απαιτεί από τις Πολιτείες να καταθέσουν εγγύηση.

Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί για ακρόαση από το περιφερειακό δικαστήριο του Όκλαντ στις 24 Σεπτεμβρίου.

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