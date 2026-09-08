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08.09.2026 23:35

Μητσοτάκης στο Παρίσι και η Τούνη τού έβαλε… ιδέες για κρουασάν – Της απάντησε με χιούμορ στο «μην έρθετε»

08.09.2026 23:35
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Το «μην έρθετε» της influencer, η χιουμοριστική απάντηση του πρωθυπουργού και το ταξίδι στη Γαλλία που απέκτησε ξαφνικά… γαστρονομικό ενδιαφέρον

Στη Γαλλία θα βρεθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και, εκεί που το πρόγραμμά του περιλάμβανε Διεθνή Διάσκεψη για το Διάστημα και συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, η Ιωάννα Τούνη φρόντισε να του προσθέσει άλλη μία πιθανή στάση: ένα croissant bar.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ετοιμάζεται να ανοίξει το νέο της κατάστημα στο Παρίσι και, μέσω ενός χιουμοριστικού story στο Instagram, ανακοίνωσε ότι θα κερνάει freddo espresso τους Έλληνες που θα περάσουν από εκεί.

Μόλις, όμως, πληροφορήθηκε ότι την ίδια ημέρα θα βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έσπευσε να βάλει… περιορισμούς στην προσφορά.

«Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε», έγραψε.

Μόνο που μάλλον κατάφερε το ακριβώς αντίθετο. Ο πρωθυπουργός είδε το story και απάντησε στο ίδιο κλίμα: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», συνοδεύοντας την ατάκα με emoji που ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Και κάπως έτσι, από εκεί που το αυριανό πρόγραμμα ήταν απολύτως θεσμικό, τώρα μένει να φανεί εάν ανάμεσα στο Διάστημα και τον Μακρόν θα χωρέσει κι ένα κρουασάν. Άγνωστο εάν η πρόσκληση για δωρεάν freddo εξακολουθεί να ισχύει και για τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται αύριο στο Παρίσι, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Διάσκεψης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η Ιωάννα Τούνη, από την πλευρά της, αποκάλυψε ότι κάνει πραγματικότητα ένα επιχειρηματικό όνειρό της σε μία πόλη που αγαπά ιδιαίτερα. Το νέο κατάστημα θα ονομάζεται «Fat Rat» και η ιδέα του βασίζεται στο εξατομικευμένο κρουασάν: ο πελάτης θα μπορεί να επιλέγει τη γέμιση, τα toppings και τις γαρνιτούρες του.

Τώρα, βέβαια, μετά τη δημόσια στιχομυθία, προέκυψε κι ένα απρόβλεπτο ερώτημα: Αν τελικά εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, ποιος θα του φτιάξει το κρουασάν;

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