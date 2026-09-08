search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 00:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 23:37

Αλβανία: Επεισόδια στα Τίρανα για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ (Video)

08.09.2026 23:37
albania protest

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατά του τουριστικού σχεδίου που προωθεί στην Αλβανία η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλές εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του αλβανικού κοινοβουλίου, επιχειρώντας να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό τη στιγμή που οι βουλευτές αποχωρούσαν από τη Βουλή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν αρκετές συλλήψεις, ενώ ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια εναντίον των αυτοκινήτων των βουλευτών, τα οποία περνούσαν μέσα από τον «διάδρομο» που είχαν δημιουργήσει οι αστυνομικές δυνάμεις.

Περίπου 20 συλλήψεις καταγγέλλουν οι διαδηλωτές

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε επισήμως τον αριθμό των προσαγωγών ή συλλήψεων.

Ωστόσο, διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς αστυνομικό τμήμα, ζητώντας «την απελευθέρωση των πολιτών», υποστήριξαν ότι περίπου 20 άτομα είχαν συλληφθεί.

101 ημέρες κινητοποιήσεων στα Τίρανα

Η σημερινή κινητοποίηση ήταν η 101η συνεχόμενη ημέρα διαδηλώσεων στην αλβανική πρωτεύουσα κατά του μεγάλου σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια Τραμπ.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν άρχισαν τα προπαρασκευαστικά έργα σε προστατευόμενη περιοχή στο Ζβέρνετς.

Οι διαδηλωτές εμφανίζονται στις κινητοποιήσεις κρατώντας αλβανικές σημαίες και χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο του κινήματός τους.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι και η ακύρωση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς υποστηρίζουν ότι οι σχετικές ρυθμίσεις ευνοούν τους επενδυτές και διευκολύνουν την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες.

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη για τον θάνατο της 22χρονης Λουτσία Σίσιτς, Μις Αυστρίας 2024

11η Σεπτεμβρίου: Ο Μαμντάνι δημοσιεύει χιλιάδες έγγραφα για το πώς οι κάτοικοι της Νέα Υόρκης παραπλανήθηκαν για την ποιότητα του αέρα κοντά στο σημείο μηδέν

Η νίκη του AfD θολώνει την ατζέντα μεταρρυθμίσεων του Μερτς και φέρνει εντάσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Mineapolis-ice
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εφετείο μπλοκάρει τη μεταβίβαση πληροφορίων της Εφορίας στην ICE για να διευκολυνθεί η απέλαση μεταναστών

iran usa ship
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δύο ιρανικά πλοία χτυπήθηκαν στο Τζασκ και το Χαργκ – Απειλές για επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ

cruz bardem
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Πενέλοπε Κρουζ κλαίει και φιλάει τον Χαβιέ Μπαρδέμ καθώς το «Bunker» σπάει ρεκόρ στη Βενετία με 15,5 λεπτά χειροκροτημάτων (Video)

gonzales puerta
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Βόλος 3-2: Με Γκονσάλες και Πουέρτα έκανε το 2Χ2 στο Κύπελλο (Video)

albania protest
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια στα Τίρανα για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 00:32
Mineapolis-ice
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εφετείο μπλοκάρει τη μεταβίβαση πληροφορίων της Εφορίας στην ICE για να διευκολυνθεί η απέλαση μεταναστών

iran usa ship
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δύο ιρανικά πλοία χτυπήθηκαν στο Τζασκ και το Χαργκ – Απειλές για επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ

cruz bardem
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Πενέλοπε Κρουζ κλαίει και φιλάει τον Χαβιέ Μπαρδέμ καθώς το «Bunker» σπάει ρεκόρ στη Βενετία με 15,5 λεπτά χειροκροτημάτων (Video)

1 / 3