Αλβανία: Επεισόδια στα Τίρανα για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ (Video)

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Σοβαρή ένταση σημειώθηκε στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατά του τουριστικού σχεδίου που προωθεί στην Αλβανία η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλές εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του αλβανικού κοινοβουλίου, επιχειρώντας να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό τη στιγμή που οι βουλευτές αποχωρούσαν από τη Βουλή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν αρκετές συλλήψεις, ενώ ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια εναντίον των αυτοκινήτων των βουλευτών, τα οποία περνούσαν μέσα από τον «διάδρομο» που είχαν δημιουργήσει οι αστυνομικές δυνάμεις.

On the 101st day of the #FlamingoRevolution protests in Albania, protesters threw eggs at MPs from Prime Minister Edi Rama’s party.

The protesters are demanding the resignation of the government. #Albania #Protest pic.twitter.com/UtgCFgXrDp — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) September 8, 2026

Περίπου 20 συλλήψεις καταγγέλλουν οι διαδηλωτές

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε επισήμως τον αριθμό των προσαγωγών ή συλλήψεων.

Ωστόσο, διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς αστυνομικό τμήμα, ζητώντας «την απελευθέρωση των πολιτών», υποστήριξαν ότι περίπου 20 άτομα είχαν συλληφθεί.

🇦🇱🚨 Thousands of officers plus unmarked men terrorizing and grabbing peaceful protesters off the street in Albania.



A state that beats its own citizens, sometimes to death, and lets the drug cartels walk free has no right to stand. @ediramaal must resign!



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101 ημέρες κινητοποιήσεων στα Τίρανα

Η σημερινή κινητοποίηση ήταν η 101η συνεχόμενη ημέρα διαδηλώσεων στην αλβανική πρωτεύουσα κατά του μεγάλου σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια Τραμπ.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν άρχισαν τα προπαρασκευαστικά έργα σε προστατευόμενη περιοχή στο Ζβέρνετς.

Οι διαδηλωτές εμφανίζονται στις κινητοποιήσεις κρατώντας αλβανικές σημαίες και χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο του κινήματός τους.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι και η ακύρωση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς υποστηρίζουν ότι οι σχετικές ρυθμίσεις ευνοούν τους επενδυτές και διευκολύνουν την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες.

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