Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

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Η δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου ενεργοποίησε έναν άνθρωπο που πρωταγωνίστησε σε μια από τις σκοτεινότερες υποθέσεις εξαφάνισης παιδιού, αυτή του Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια. Είκοσι χρόνια μετά την εξαφάνιση του 11χρονου, ένας από τους τότε εμπλεκόμενους, σήμερα ενήλικας με οικογένεια και δύο παιδιά που ζει στην Αγγλία, έστειλε email στην δικαστηριακή ψυχολόγο Χριστίνα Αντωνοπούλου ζητώντας να βρεθεί ένας «μαχητικός δικηγόρος» και δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να αποκαλύψει στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, ανατρέπουν την ιστορία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου η οποία μίλησε στο topontiki.gr, το email αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια νέα προσπάθεια δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Ο άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί της υποστηρίζει ότι καταδικάστηκε άδικα, ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι φίλοι του άγγιξαν ποτέ τον Άλεξ και ότι ουδέποτε συμμετείχαν σε περιστατικά bullying εις βάρος του. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ο ισχυρισμός ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν, κατά την πλευρά του, πως ο 11χρονος δεν δολοφονήθηκε από τα παιδιά αλλά απήχθη.

«Μετά την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, μου έστειλε email ένας από τους ανθρώπους που είχαν κατηγορηθεί τότε. Είναι σήμερα πάνω από 40 ετών, ζει στην Αγγλία, έχει δύο παιδιά και μου ζήτησε να βρούμε έναν μαχητικό δικηγόρο. Μου είπε ότι καταδικάστηκε άδικα, ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι φίλοι του άγγιξαν ποτέ τον Άλεξ και ότι δεν συμμετείχαν σε bullying. Μου είπε ακόμη ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Άλεξ απήχθη και δεν δολοφονήθηκε από αυτούς». Πράγματι, το στοιχείο αυτό, εφόσον προσκομιστεί και επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές, θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την κατεύθυνση της υπόθεσης. Γιατί η θέση του πρώην κατηγορουμένου συνδέεται άμεσα με ένα από τα μεγαλύτερα κενά της τότε έρευνας για την εξαφάνιση του 11χρονου που έχει να κάνει με τη σορό του η οποία δεν βρέθηκε ποτέ.

«Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως υποστηρίζει ο άνθρωπος αυτός δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του Άλεξ στο σημείο που είχε υποδειχθεί. Τα στοιχεία αυτά περιμένουμε να έρθουν στην Ελλάδα για να τα δούμε και να αξιολογηθούν», λέει η κα Αντωνοπούλου.

Το email δεν είναι, σύμφωνα με την κα Αντωνοπούλου, η μοναδική νέα εξέλιξη. Υποστηρίζει ότι δύο ή τρία από τα παιδιά που είχαν εμπλακεί τότε στην υπόθεση, και έχουν δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες, επιθυμούν να μιλήσουν για όσα συνέβησαν.

«Δύο με τρία από τα παιδιά που εμπλέκονταν τότε αποφάσισαν να πουν την αλήθεια. Έχουν οικογένειες και παιδιά και αισθάνονται την ανάγκη να αποκαλύψουν τι έγινε πραγματικά και πώς, όπως υποστηρίζουν, συγκαλύφθηκε η υπόθεση», σημειώνει.

Στο επίκεντρο της νέας προσπάθειας βρίσκεται και η ιατροδικαστική διάσταση της υπόθεσης. Η κα Αντωνοπούλου αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο είχε αποδοθεί η αιτία θανάτου στον Άλεξ, από τη στιγμή που δεν είχε εντοπιστεί η σορός του.

«Τότε δεν αμφισβητούνταν οι ιατροδικαστές. Σήμερα όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν ξανά. Υπήρξε ιατροδικαστική εξέταση που μιλούσε για βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, χωρίς να υπάρχει πτώμα. Πώς μπορείς να γνωρίζεις την αιτία θανάτου χωρίς να έχεις τη σορό;», υποστηρίζει.

Η νέα εκδοχή που τίθεται πλέον στο τραπέζι είναι σαφώς διαφορετική από εκείνη που είχε κυριαρχήσει στην υπόθεση αφού ο Άλεξ, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του πρώην κατηγορούμενου, δεν σκοτώθηκε από την παρέα των παιδιών αλλά απήχθη. Τα στοιχεία που υποστηρίζει ότι έχει θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγματι μπορούν να στηρίξουν αυτή την εκδοχή. Η αναψηλάφηση, σύμφωνα με την κα Αντωνοπούλου, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία προετοιμασίας.

«Περιμένουμε την εξουσιοδότηση από τον άνθρωπο που βρίσκεται στην Αγγλία στην δικηγόρο και περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα με τα στοιχεία του». αναφέρει.

Παράλληλα, η κ. Αντωνοπούλου επαναφέρει έναν ακόμη ισχυρισμό που αφορά το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση. Κάνει λόγο για συγκάλυψη και συνδέει την υπόθεση με καταγγελίες για πορνεία και trafficking παιδιών από τη Βουλγαρία που, όπως υποστηρίζει, υπήρχαν στη Βέροια εκείνη την περίοδο. Αναφέρει επίσης ότι στη νέα προσπάθεια θα εξεταστούν συγκεκριμένα πρόσωπα και ο ρόλος που, κατά την ίδια, είχαν στην υπόθεση.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2006. Ο 11χρονος Άλεξ Μεσχισβίλι, παιδί με καταγωγή από τη Γεωργία, έφυγε μεταξύ 19:00 και 20:00 από το κλειστό γυμναστήριο της Ελιάς στη Βέροια. Κατευθυνόταν προς το πρακτορείο ΟΠΑΠ του πατριού του, όμως δεν έφτασε ποτέ.

Στις έρευνες που ακολούθησαν αποκαλύφθηκε ότι το παιδί είχε πέσει θύμα εκφοβισμού και βίας από άλλα παιδιά. Πέντε παιδιά, ηλικίας τότε 11 έως 13 ετών, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Αρχικά δόθηκε μια εκδοχή σύμφωνα με την οποία είχαν χτυπήσει τον Άλεξ και στη συνέχεια είχαν κρύψει τη σορό του σε υπαίθριο χώρο ιδιωτικού κτιρίου που επρόκειτο να κατεδαφιστεί.

Όμως οι καταθέσεις τους στη συνέχεια μεταβλήθηκαν. Τα παιδιά αρνήθηκαν την αρχική εκδοχή και υποστήριξαν ότι είχαν πιεστεί και εκφοβιστεί προκειμένου να ομολογήσουν.

Η έρευνα έφτασε μέχρι και το οικογενειακό περιβάλλον ορισμένων από τα παιδιά. Ο παππούς δύο εξ αυτών καταδικάστηκε το 2011 σε φυλάκιση 4,5 ετών για υπόθαλψη εγκληματία κατά συρροή και ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γνώριζε για την εμπλοκή των εγγονών του στην υπόθεση, αλλά απέκρυψε τις πληροφορίες από τις Αρχές. Ο ίδιος πέθανε τον Μάιο του 2025. Το παιδί, όμως, δεν βρέθηκε ποτέ.

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