Σε εξέλιξη η φωτιά στην Κόνιτσα για 9η μέρα: Συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια μέσα – Πάνω από 6.200 στρέμματα έγιναν στάχτη

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Βελτιωμένη είναι σήμερα το πρωί η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, χωρίς ωστόσο το μέτωπο να έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

Η εξασθένηση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας έδωσε τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να δουλέψουν αποτελεσματικότερα και να περιορίσουν αρκετές από τις ενεργές εστίες.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσιεύει το πρόγραμμα «Beyond» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν γίνει στάχτη 6.290 στρέμματα. Κι ακόμη η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη φωτιά εξακολουθεί να καίει σε ιδιαίτερα δύσβατη και πυκνά δασωμένη περιοχή, με χαράδρες και σημεία στα οποία η πρόσβαση από το έδαφος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Από τις 7 το πρωί έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μάχη τα εναέρια μέσα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων Erickson, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία και δίνουν μεγάλη μάχη για να περιοριστούν οι τελευταίες ισχυρές εστίες και να αποτραπεί νέα αναζωπύρωση.

Η σημερινή εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη δραματική κατάσταση της Κυριακής, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για οριστικό έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η Κυριακή ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες από την έναρξη της φωτιάς.

Από το πρωί σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση μέσα σε πυκνή δασική έκταση, με τις φλόγες να παίρνουν γρήγορα διαστάσεις και τους πυκνούς καπνούς να σκεπάζουν την περιοχή.

Στο μέτωπο αναπτύχθηκαν συνολικά 170 πυροσβέστες, με ομάδες δασοκομάντος, 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και ακόμη 20 βοηθητικά.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επιχειρούσαν ισχυρές εναέριες δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου για την καλύτερη επιτήρηση των ενεργών εστιών.

Το δύσβατο ανάγλυφο της Τραπεζίτσας εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς υπάρχουν σημεία στα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν και η προσέγγιση γίνεται μόνο από πεζοπόρα τμήματα ή από αέρος.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν ακόμη περίπου 30 εθελοντές από δασικούς συνεταιρισμούς της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα, ενώ συνδρομή υπάρχει και από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τη δύση του ηλίου χθες σταμάτησαν οι εναέριες επιχειρήσεις και όλο το βάρος πέρασε στις επίγειες δυνάμεις.

Λίγο μετά τις εννέα και μισή το βράδυ ήχησε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και χειριστές μηχανημάτων έμειναν στο βουνό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να αξιοποιηθεί η σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετώπου και, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων, να περιοριστούν οριστικά οι ενεργές εστίες.

Η φωτιά, πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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