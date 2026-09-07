Φωτιά στην Κόνιτσα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς, αλλά η μάχη συνεχίζεται για 8η ημέρα 

Takeaways by to pontiki AI Η πυρκαγιά στην Κόνιτσα συνεχίζεται για όγδοη ημέρα, έχοντας καταστρέψει 6.290 στρέμματα δασικής έκτασης σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής, το οποίο δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων μέσων στα ενεργά μέτωπα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 170 πυροσβέστες με πολυάριθμα οχήματα, εθελοντικές ομάδες, μηχανήματα έργου και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου και οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για όγδοη συνεχή ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη μάχη με τις φλόγες στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πεδίο, καθώς η μεγάλη έκταση που έχει λάβει η πυρκαγιά, το δύσβατο ανάγλυφο και η πυκνή βλάστηση καθιστούν απαιτητικό το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσιεύει το πρόγραμμα «Beyond» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν γίνει στάχτη 6.290 στρέμματα. Κι ακόμη η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη φωτιά εξακολουθεί να καίει σε ιδιαίτερα δύσβατη και πυκνά δασωμένη περιοχή, με χαράδρες και σημεία στα οποία η πρόσβαση από το έδαφος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Από τις 7 το πρωί έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μάχη τα εναέρια μέσα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων Erickson, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία και δίνουν μεγάλη μάχη για να περιοριστούν οι τελευταίες ισχυρές εστίες και να αποτραπεί νέα αναζωπύρωση.

Η σημερινή εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη δραματική κατάσταση της Κυριακής, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για οριστικό έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η Κυριακή ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες από την έναρξη της φωτιάς.

Από το πρωί σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση μέσα σε πυκνή δασική έκταση, με τις φλόγες να παίρνουν γρήγορα διαστάσεις και τους πυκνούς καπνούς να σκεπάζουν την περιοχή.

170 πυροσβέστες

Στο μέτωπο αναπτύχθηκαν συνολικά 170 πυροσβέστες, με ομάδες δασοκομάντος, 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και ακόμη 20 βοηθητικά.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επιχειρούσαν ισχυρές εναέριες δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου για την καλύτερη επιτήρηση των ενεργών εστιών.

Το δύσβατο ανάγλυφο της Τραπεζίτσας εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς υπάρχουν σημεία στα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν και η προσέγγιση γίνεται μόνο από πεζοπόρα τμήματα ή από αέρος.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν ακόμη περίπου 30 εθελοντές από δασικούς συνεταιρισμούς της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα, ενώ συνδρομή υπάρχει και από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τη δύση του ηλίου χθες σταμάτησαν οι εναέριες επιχειρήσεις και όλο το βάρος πέρασε στις επίγειες δυνάμεις.

Λίγο μετά τις εννέα και μισή το βράδυ ήχησε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και χειριστές μηχανημάτων έμειναν στο βουνό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να αξιοποιηθεί η σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετώπου και, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων, να περιοριστούν οριστικά οι ενεργές εστίες. Η φωτιά, πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία

Τανάγρα: 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των δύο πιλότων και διαγραφή συγκεκριμένων χρεών από τις 4 συστημικές τράπεζες