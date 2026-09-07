Τανάγρα: 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των δύο πιλότων και διαγραφή συγκεκριμένων χρεών από τις 4 συστημικές τράπεζες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Να διαθέσουν από 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα αποφάσισαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισαν να διαθέσουν συνολικά 100.000 ευρώ, με κάθε οικογένεια να λαμβάνει 50.000 ευρώ. Παράλληλα, οι τράπεζες θα προχωρήσουν και σε διαγραφή συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων συγγενικών προσώπων των δύο αεροπόρων.

Η σχετική πρωτοβουλία γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

Οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στην περιοχή της Τανάγρας κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής πτήσης.

Ποια μέτρα αποφάσισαν οι τέσσερις τράπεζες

Οι αποφάσεις των τραπεζών έρχονται ως ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τους δύο πιλότους και λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα μέτρα κρατικής στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο παρεμβάσεις:

Η άμεση καταβολή 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο οικογένειες, με το ποσό να καλύπτεται ισομερώς από τις τέσσερις τράπεζες.

Η διαγραφή ατομικών οφειλών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και από πιστωτικές κάρτες, για τους γονείς, τους συζύγους και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πιλότων, εφόσον οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αφορούν τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Την υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα αναλάβει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Διαβάστε επίσης

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Μεσολόγγι: 15χρονος φέρεται να μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι