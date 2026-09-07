Τανάγρα: 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των δύο πιλότων και διαγραφή συγκεκριμένων χρεών από τις 4 συστημικές τράπεζες

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Να διαθέσουν από 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα αποφάσισαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισαν να διαθέσουν συνολικά 100.000 ευρώ, με κάθε οικογένεια να λαμβάνει 50.000 ευρώ. Παράλληλα, οι τράπεζες θα προχωρήσουν και σε διαγραφή συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων συγγενικών προσώπων των δύο αεροπόρων.
Η σχετική πρωτοβουλία γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.
Οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στην περιοχή της Τανάγρας κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής πτήσης.
Οι αποφάσεις των τραπεζών έρχονται ως ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τους δύο πιλότους και λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα μέτρα κρατικής στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο παρεμβάσεις:
Την υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα αναλάβει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
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