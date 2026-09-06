Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

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Η Κυβέλη Μάρδα, σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, που ήταν εκείνη που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωσή του στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.
Η Μάρδα τράβηξε τα βλέμμαρα στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα όπου παρουσιάστηκε το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.
Σήμερα, ο «πράσινος» Τσίπρας, έκατσε στις κερκίδες μαζί με την Μάρδα που ως γνωστόν είναι η σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.
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