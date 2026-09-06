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06.09.2026 20:32

Ο Μητσοτάκης… διέψευσε τον Παπαθανάση για το «Σπίτι μου 3»

06.09.2026 20:32
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Μπορεί να πέρασε στα… ψιλά χθες στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο προανήγγειλε μεταξύ άλλων και το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3».

Ενα πρόγραμμα που θα είναι, όπως τόνισε, περισσότερο διευρυμένο με κόστος 2 δισεκατομμύρια περίπου.

Ένα πρόγραμμα που από την άνοιξη ως το καλοκαίρι, το αρμόδιο υπουργείο από τα πλέον επίσημα χείλη -αυτά του υφυπουργού, Ν. Παπαθανάση, τόνισε (τουλάχιστον δύο φορές σε τηλεοπτική ή ραδιοφωνική συνέντευξή του από τον Μάιο ως τον Ιούνιο) ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει και τρίτο πρόγραμμα.

Ερωτηθείς χαρακτηριστικά τον Ιούνιο στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών για το αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει και πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ο κ. Παπαθανάσης είχε πει: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν». Τελικά τον διέψευσε ο πρωθυπουργός…

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