Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε για την σημερινή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες. Τέσσερεις λέξεις για τις τέσσερεις ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα! Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια! Εμείς είμαστε εδώ για αυτό».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε τη Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Στη Συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, αλλά και τις λύσεις που απαιτούνται».

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