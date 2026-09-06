search
ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 20:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2026 20:43

Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

06.09.2026 20:43
zoi_konstantopoulou_vouli

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε για την σημερινή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες. Τέσσερεις λέξεις για τις τέσσερεις ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα! Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια! Εμείς είμαστε εδώ για αυτό».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε τη Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Στη Συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, αλλά και τις λύσεις που απαιτούνται».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Κυβέρνηση κάνει ο πρώτος, όχι οι ηττημένοι – Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση συγκροτεί το πρώτο κόμμα – Τι απάντησε σε ερώτηση του pontiki.gr

Τραγωδία στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τους δύο πιλότους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Νετανιάχου σε Ιράν: Αν κάνει λάθος και επιτεθεί θα «δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί»

zoi_konstantopoulou_vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Ουκρανία και Ρωσία πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να τελειώσει ο πόλεμος

nikos_papathanasis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης… διέψευσε τον Παπαθανάση για το «Σπίτι μου 3»

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τρεις νεκροί έπειτα από νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότο – Κάλεσμα στις ΗΠΑ να δράσουν ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

manesis_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Με το… δεξί ο Νίκος Μάνεσης στην πρώτη εκπομπή της σεζόν - Μάχη και το μεσημέρι

Πρόστιμο σε βουλευτή της ΝΔ που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χρυσομάλλης πάει Σαμαρά

Tanagra F-4 Phantom pilots
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Ο 37χρονος σμηναγός που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του Phantom, στην Τανάγρα, το άλλο Σάββατο θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του

sxoleio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκόρωνας: Η νέα δασκάλα κοιμήθηκε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της, δεν έβρισκε σπίτι- Πώς έδρασε ο Δήμος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 20:51
netanyahu 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Νετανιάχου σε Ιράν: Αν κάνει λάθος και επιτεθεί θα «δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί»

zoi_konstantopoulou_vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Ουκρανία και Ρωσία πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να τελειώσει ο πόλεμος

1 / 3