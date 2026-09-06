Τραγωδία στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τους δύο πιλότους

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Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και με τους υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτράν, της Πορτογαλίας, Νούνο Μέλο, και της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι κατά τις επικοινωνίες τους οι αξιωματούχοι «εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου».
Οι δύο χειριστές έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλαίσιο της Athens Flying Week, προκαλώντας βαθιά θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις οικογένειές τους.
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