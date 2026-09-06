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06.09.2026 14:52

Σύγκρουση αυτοκινήτου με πατίνι στα Γλυκά Νερά: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος – Μεταφέρεται στη ΜΕΘ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

06.09.2026 14:52
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Σε κρίσιμη κατάσταση και με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ ο 16χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι και τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στα Γλυκά Νερά.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και βαριά, ενώ αναμένεται να εισαχθεί για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΚΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος κινούνταν επί της οδού Βυτίνας όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το πατίνι παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση ο 16χρονος έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

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