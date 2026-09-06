Πρόστιμο 5.975 ευρώ και σύλληψη σε 41χρονο που δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας

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Στις 29 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα σε έναν 41χρονο μοτοσικλετιστή να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να ξεφύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν από ασφαλή απόσταση, χρησιμοποιώντας φωτεινά και ηχητικά σήματα, ενώ ενημερώθηκε και το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο 41χρονος παραβίασε επτά κόκκινους σηματοδότες και κινήθηκε εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους.

Συνολικά καταγράφηκαν 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στους Αγίους Αναργύρους, όπου, με τη συνδρομή επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων, η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και ο 41χρονος συνελήφθη.

Το συνολικό ύψος των διοικητικών προστίμων έφτασε τα 5.975 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε επίσης δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κάθε παράβαση καταγράφεται ξεχωριστά

Η υπόθεση δείχνει ότι η άρνηση συμμόρφωσης σε έναν αστυνομικό έλεγχο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις τροχονόμου αποτελεί από μόνη της παράβαση και επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Από εκεί και πέρα, κάθε επιπλέον παράβαση καταγράφεται ξεχωριστά.

Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Η παραβίαση STOP, χωρίς να προκληθεί ατύχημα, επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου, το πρόστιμο αυξάνεται στα 700 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος φτάνει τις 60 ημέρες.

Αυστηρές είναι και οι ποινές για την υπερβολική ταχύτητα. Για υπέρβαση του ορίου κατά περισσότερο από 50 χιλιόμετρα την ώρα προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 60 ημέρες.

Για ταχύτητες άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος τον έναν χρόνο.

Πότε μια παράβαση γίνεται ποινική υπόθεση

Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν περιορίζονται πάντα στα πρόστιμα.

Σε περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης, η υπόθεση μπορεί να λάβει ποινικές διαστάσεις. Επικίνδυνοι ελιγμοί, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, υπερβολική ταχύτητα και άλλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους ή περιουσίες μπορεί να οδηγήσουν στην εφαρμογή του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ανάλογα με τις συνέπειες της πράξης, προβλέπονται ποινές που ξεκινούν από φυλάκιση και μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε πολυετή κάθειρξη.

Στην περίπτωση του 41χρονου στην Αθήνα, μια απλή εντολή για αστυνομικό έλεγχο κατέληξε σε καταδίωξη, σύλληψη, δικογραφία και πρόστιμα συνολικού ύψους 5.975 ευρώ.

Το περιστατικό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει η προσπάθεια διαφυγής από έναν αστυνομικό έλεγχο.

Γιατί, πέρα από τα πρόστιμα και τις ποινικές συνέπειες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος για τους υπόλοιπους οδηγούς και τους πεζούς.

Το μήνυμα είναι απλό: όταν ένας αστυνομικός κάνει σήμα για έλεγχο, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να σταματήσεις.

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