Γιατί με τα σύγχρονα χειροκίνητα δεν μπορoύμε να γίνουμε «ρεζίλι» στο φανάρι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κάποτε ήταν ίσως η πιο άβολη στιγμή για όποιον μάθαινε να οδηγεί χειροκίνητο. Πρώτη στο κιβώτιο, πράσινο φανάρι, λίγο λιγότερο γκάζι, λίγο περισσότερο συμπλέκτη και… σιωπή. Ο κινητήρας έσβηνε, οι πίσω κόρναραν και ψάχναμε βιαστικά το κλειδί για να ξαναβάλεις μπροστά.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, ακόμη κι αυτό έχει γίνει αρκετά δυσκολότερο. Το σβήσαμε; Πατάμε απλώς συμπλέκτη!

Η εξάπλωση του Start/Stop έφερε μαζί της μία δυνατότητα που αρκετοί οδηγοί χρησιμοποιούν χωρίς καν να γνωρίζουν ότι υπάρχει. Σε αρκετά χειροκίνητα μοντέλα, το ίδιο σύστημα που σβήνει τον κινητήρα στο φανάρι μπορεί να αναγνωρίσει και ένα ακούσιο stall (σβήσιμο του κινητήρα, συνήθως από λάθος χειρισμό του συμπλέκτη). Η Ford, για παράδειγμα, την περιγράφει επίσημα ως Stall Recovery. Αν στον οδηγό σβήσει ο κινητήρας, αρκεί να πατήσει τέρμα τον συμπλέκτη και το σύστημα τον επανεκκινεί αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να αγγίξει μίζα ή Start button. Αντίστοιχη λογική συναντάμε και σε μοντέλα της Kia με ISG (Idle Stop & Go). Σε συγκεκριμένες εκδόσεις, μετά από ακούσιο σβήσιμο ο οδηγός αφήνει τον συμπλέκτη και τον ξαναπατά, με τον κινητήρα να παίρνει αυτόματα μπροστά. Σε νεότερα συστήματα η ίδια η Kia χρησιμοποιεί μάλιστα τον όρο Late Restart.

Διαβάστε περισσότερα στο: AutoTypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το πρώτο 6μηνο του 2026 ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των τροχαίων

Η Citroën κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης τον αύγουστο σε επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα

Τι μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο αγοράζεις έως 15.000 ευρώ

