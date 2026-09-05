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05.09.2026 12:31

Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το πρώτο 6μηνο του 2026 ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των τροχαίων

05.09.2026 12:31
KRANOS_TROXAIO
αρχείου Eurokinissi
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  • Μειωμένος είναι ο αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων, των νεκρών και των τραυματιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025.
  • Συνολικά καταγράφηκαν 220 τροχαία ατυχήματα με 20 θανάτους και 261 τραυματίες, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν σημειωθεί 229 συμβάντα με 22 νεκρούς.
  • Στην Αιτωλοακαρνανία σημειώθηκαν τα περισσότερα τροχαία και τραυματισμοί, ενώ η Αχαΐα εμφάνισε τον υψηλότερο αριθμό νεκρών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
  • Ο Ιούνιος αποτέλεσε τον μήνα με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, καθώς καταγράφηκαν συνολικά 51 περιστατικά σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

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Λιγότεροι νεκροί, όπως επίσης μικρότερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημειώθηκαν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), 220 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 20 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά 261 άτομα.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, είχαν καταγραφεί 229 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 22 άτομα, ενώ είχαν τραυματιστεί συνολικά 290.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο 2026 σημειώθηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τα 51 και τα λιγότερα τον Φεβρουάριο, όπου καταγράφηκαν 23.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών καταγράφηκε τον Ιανουάριο, όπου έφθασαν τους 7, ενώ ο μικρότερος σημειώθηκε τον Ιούνιο, όπου ένα άτομο έχασε την ζωή του.

Οι περισσότεροι βαριά τραυματίες καταγράφηκαν τον Μάιο, όπου έφθασαν τους 4, ενώ τον Ιανουάριο δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ελαφρά τραυματιών καταγράφηκε τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 63 και ο μικρότερος τον Ιανουάριο, με 26 τραυματίες.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2026, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, έχουν ως εξής:

*Στην Αιτωλοακαρνανία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, 106 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 άτομα και να τραυματιστούν βαριά 3, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 124.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, είχαν σημειωθεί 105 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 άτομα και να τραυματιστούν βαριά 7, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 123.

*Στην Αχαΐα, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, 71 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 9 άτομα, ενώ 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 77 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 86 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 6 άτομα, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 108 τραυματίστηκαν ελαφρά.

*Στην Ηλεία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, 43 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία έχασαν την ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 5, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 48.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, είχαν σημειωθεί 38 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία έχασαν την ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 4, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 46.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, οι περισσότεροι νεκροί καταγράφηκαν στην Αχαΐα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων στην Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αιτωλοακαρνανία μειώθηκε κατά 50% ο αριθμός των νεκρών, ενώ αντίθετα στην Αχαΐα αυξήθηκε κατά 3 ο αριθμός των θυμάτων και στην Ηλεία παρέμεινε ο ίδιος.

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