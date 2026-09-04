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04.09.2026 10:16

Ένα λάστιχο χάνει συνεχώς αέρα χωρίς να είναι τρυπημένο – Οι πιθανές αιτίες

04.09.2026 10:16
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credit: unsplash

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Όταν ένα λάστιχο χάνει συνεχώς αέρα, η αιτία δεν είναι πάντα ένα καρφί. Η βαλβίδα, η ζάντα και η στεγανοποίηση μπορεί να κρύβουν το πρόβλημα.

Συμπληρώνεις αέρα, η ένδειξη επανέρχεται εκεί που πρέπει και λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο λάστιχο βρίσκεται πάλι χαμηλότερα. Κοιτάζεις το πέλμα, δεν βλέπεις κάποιο καρφί ή βίδα και αναρωτιέσαι από πού φεύγει ο αέρας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που χρειάζεται έλεγχο σε ολόκληρο τον τροχό, καθώς η στεγανότητα εξαρτάται τόσο από το ελαστικό όσο και από τη βαλβίδα και τη ζάντα. 

Η απουσία μιας ορατής τρύπας δεν αρκεί για να αποκλειστεί η διαρροή. Και η επαναλαμβανόμενη συμπλήρωση αέρα μπορεί να κρύβει προσωρινά το σύμπτωμα, χωρίς να αντιμετωπίζει την αιτία.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:52
PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

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