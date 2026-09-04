Ένα λάστιχο χάνει συνεχώς αέρα χωρίς να είναι τρυπημένο – Οι πιθανές αιτίες

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Όταν ένα λάστιχο χάνει συνεχώς αέρα, η αιτία δεν είναι πάντα ένα καρφί. Η βαλβίδα, η ζάντα και η στεγανοποίηση μπορεί να κρύβουν το πρόβλημα.

Συμπληρώνεις αέρα, η ένδειξη επανέρχεται εκεί που πρέπει και λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο λάστιχο βρίσκεται πάλι χαμηλότερα. Κοιτάζεις το πέλμα, δεν βλέπεις κάποιο καρφί ή βίδα και αναρωτιέσαι από πού φεύγει ο αέρας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που χρειάζεται έλεγχο σε ολόκληρο τον τροχό, καθώς η στεγανότητα εξαρτάται τόσο από το ελαστικό όσο και από τη βαλβίδα και τη ζάντα.

Η απουσία μιας ορατής τρύπας δεν αρκεί για να αποκλειστεί η διαρροή. Και η επαναλαμβανόμενη συμπλήρωση αέρα μπορεί να κρύβει προσωρινά το σύμπτωμα, χωρίς να αντιμετωπίζει την αιτία.

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