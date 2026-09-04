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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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04.09.2026 10:34

Στις 15 Σεπτεμβρίου υπογράφει ο Σαμαράς το συμβόλαιο ετήσιας διάρκειας για τα νέα γραφεία

04.09.2026 10:34
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Στους δύο πάνω ορόφους του ιστορικού και γεμάτο σημειολογία κτηρίου του Οίκου Λιβάνη στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους, θα στεγάζεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται και τυπικά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα είναι ετήσιας διάρκειας.

Ήδη το επιτελείο του προέδρου Αντώνη κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες, ώστε το επιτελείο και οι συνεργάτες του να εγκατασταθούν το συντομότερο, ανεξάρτητα από το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως το νέο κόμμα.

Άλλωστε ο χρόνος της πρωτοβουλίας είναι στην απόλυτη ευχέρεια του κ. Σαμαρά, ο οποίος έχει το δικό του τρόπο – υπαγορευμένο και από το πολιτικό ένστικτο, που διαθέτει – να επιλέγει το κατάλληλο τάιμινγκ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:56
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