Άδωνις Γεωργιάδης από τις Σέρρες: «Να ανάβουμε ένα κεράκι για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που μας έβαλε στην ΕΟΚ»

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Μπορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης να βρέθηκε στις Σέρρες με την ιδιότητα του υπουργού Υγείας, όμως η πολύωρη περιοδεία του στον νομό είχε και μπόλικο καραμανλικό «άρωμα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε όλες του τις συναντήσεις συνέδεσε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας με την ιστορική επιλογή του Σερραίου πολιτικού να οδηγήσει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Και το έκανε με μία ξεκάθαρη ατάκα: «Κάθε σώφρον Έλληνας όταν πηγαίνει στην εκκλησία πρέπει να ανάβει και ένα κερί στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Για να προσθέσει: «Καλό είναι να θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί κάποτε ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε να μας κάνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πλειοψηφία του ελληνικού λαού φώναζε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.

Ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του.

Αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή που είμαι εδώ, στην πατρίδα του, τη γενέτειρά του, σε αυτή την αίθουσα, για να τιμήσω ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, όχι μόνο τον ιδρυτή της δικής μας παράταξης, αλλά τον ιδρυτή της σύγχρονης Ελλάδος».

Μήνυμα συμπαράστασης και στον Κώστα Καραμανλή

Μήνυμα συμπαράστασης εξέφρασε και για τον πρώην υπουργό Μετφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

«Μπορώ μόνο να εκφράσω ότι τον εκτιμώ πολύ. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί σε όλη την τελευταία περίοδο πολύ.

Υπό μία έννοια έχουνε αδικηθεί και οι Σέρρες.

Παρουσιάστηκε ο λαός των Σερρών περίπου ως κατηγορούμενος κάποια στιγμή αυτή την περίοδο της τοξικότητας πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. Θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν άλλαζε την απόφασή του να μην πολιτευτεί ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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