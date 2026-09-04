Γλέντι και χοροί για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ (Video)

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Με μουσικές και χορούς έκλεισε το… πάρτι για τα 52α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, στο τέλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μετά το τέλος της ομιλίας του προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη, τη σκυτάλη πήρε η κρητική μουσική. Οι ήχοι του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη κράτησαν μέχρι αργά στην πλατεία φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά.

Όσο για τα στελέχη του Κινήματος, όπως αποδεικνύει και η Ευαγγελία Λιακούλη που χόρεψε με την καρδιά της, το καταφχαριστήθηκαν.

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