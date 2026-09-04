Kylie Minogue: Ποζάρει με μπικίνι και λέει αντίο στο «ευρωπαϊκό καλοκαίρι» (Video/Photo)

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Το δικό της αντίο στο καλοκαίρι είπε η Κάιλι Μινόγκ μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στο Instagram. Σε αυτό, η 58χρονη τραγουδίστρια ποζάρει ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα με ένα κίτρινο μπικίνι, χαμογελώντας στον φακό.

«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου» έγραψε στη λεζάντα, με τους χρήστες στα social media να την αποθεώνουν για τη σιλουέτα της.

Τις προηγούμενες ημέρες η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Γαλλία, με την ίδια να έχει ξεκινήσει πλέον τις προετοιμασίες για την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό του Australian Football League, που θα διεξαχθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη.

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