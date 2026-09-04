search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 08:38

Γιάννης Μπέζος: «Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές που του μοιάζουν»

04.09.2026 08:38
giannis-bezos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την ανάγκη που ωθεί τους καλλιτέχνες στη δημιουργία και την έκφραση μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια βαθιά και προσωπική ανάγκη, για έναν κόσμο δικό τους που φιλοδοξούν να μοιραστούν με το κοινό.

Μιλώντας στο MEGA News 104,6 και στην εκπομπή «Υπαρκτός Σχολιασμός», ο ηθοποιός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, τότε θα ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές που του μοιάζουν.

«Ό,τι και να πάρετε από τους αρχαίους τραγικούς μέχρι τους μεγάλους καλλιτέχνες των καιρών μας, μια μεγάλη ανάγκη τα δημιουργεί. Όταν λέω ανάγκη δεν είναι, δεν μιλάμε για κοινωνική ανάγκη μόνο, είναι και προσωπική ανάγκη του καλλιτέχνη. Δηλαδή να καταθέσει κάτι, να καταθέσει έναν κόσμο που έχει μέσα του, με τον οποίο τον οποίο θέλει να μοιραστεί με έναν τρόπο» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εγωιστές. Παρ’ όλα αυτά θέλουν αυτό που δημιουργούν, αυτό που καταθέτουν, να γίνεται κοινή ανάσα με τους υπόλοιπους. Το κάνει και αυτός από μία ανάγκη. Θέλει κάτι να κάνει. Θέλει ένα ρεπερτόριο. Επειδή πολλές φορές μας κατακλύζει η μετριότητα, ο καλλιτέχνης ο οποίος σέβεται τον εαυτό του πάντα αναζητάει μία ανάσα και θα πάει σε αυτά τα πράγματα υποχρεωτικά για να μπορέσει να αντέξει. Εννοώ ο καλλιτέχνης ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Τώρα, αν δεν έχει ενδιαφέρον, θα είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές και ακροατές που του μοιάζουν. Ενώ οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Θεοδωράκης ή όπως ο Χατζιδάκις, συνομιλούσαν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντάξιοί τους».

Διαβάστε επίσης:

Sean «Diddy» Combs: Νωρίτερα εκτός φυλακής – Πότε θα αφεθεί ελεύθερος

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

Η επιθυμία της Ντόλι Πάρτον για την ταφή της: Ήθελε να γίνει ήσυχα, ήθελε κάτι μικρό, είπε ο ξάδερφός της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα: 16.600 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένη

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές που του μοιάζουν»

EFKA NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστικά χρέη: 3.029 οφειλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισ. ευρώ

nepal_diasosi
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση και ελπίδα στο Νεπάλ: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί από υπόγεια σήραγγα εννέα μέρες μετά την καταστροφή (videos)

teligioridou_kriti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Καστοριά στην Κρήτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ (;)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elena-akrita
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βιολογικοί γονείς τριών από τα τέσσερα ανήλικα ο 43χρονος και η 38χρονη – Τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:40
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα: 16.600 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένη

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές που του μοιάζουν»

EFKA NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστικά χρέη: 3.029 οφειλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισ. ευρώ

1 / 3