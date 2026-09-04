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04.09.2026 09:26

Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής απαγορεύει στους φοιτητές τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση, υπό τον φόβο… AI αντιγραφής

04.09.2026 09:26
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Συναγερμός επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ενδεχόμενο νέων μορφών αντιγραφής στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, καθώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο για τους διδάσκοντες.

Η εποχή με το παραδοσιακό «σκονάκι» που όλοι γνωρίζαμε φαίνεται πως δίνει σταδιακά τη θέση της σε πιο εξελιγμένες μεθόδους, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά να προκαλούν πονοκέφαλο στους πανεπιστημιακούς.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το ζήτημα έρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή μήνυμα καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών προς τους φοιτητές του, ενόψει της εξέτασης της 17ης Σεπτεμβρίου. Ο καθηγητής προαναγγέλλει συγκεκριμένα μέτρα και ζητά από τους εξεταζομένους να γράψουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζονται γυαλιά για να γράψουν καλούνται να έχουν μαζί τους και σχετική ιατρική βεβαίωση.

Μάλιστα, εξηγεί ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου οι εξετάσεις να μη μετατραπούν σε «πανηγύρι ΤΝ» και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση όλοι όσοι έχουν προετοιμαστεί και κοπιάσει για το μάθημα. Στο στόχαστρο εκτός από τα ειδικά γυαλιά, έχουν μπει και «ψείρες» αυτιού και κάθε είδους ευρεσιτεχνία.

Το μήνυμα του καθηγητή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται διεθνώς ο προβληματισμός για τη χρήση του ΑΙ στην εκπαίδευση.

Στο Πανεπιστήμιο, πάντως, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τεχνολογική απειλή. Ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στην «Πελοπόννησο», υπενθυμίζει ότι «πάντα υπήρχε αντιγραφή», σημειώνοντας όμως ότι σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα να εντοπίζονται ύποπτα γραπτά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή» επισημαίνει, ενώ στέλνει κι ένα διαφορετικό μήνυμα προς τους φοιτητές: «Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή».

Ετσι, η εξεταστική του Σεπτεμβρίου αποκτά και μια δεύτερη διάσταση. Δεν δοκιμάζονται μόνο οι γνώσεις των φοιτητών, αλλά και οι αντοχές των πανεπιστημίων απέναντι σε μια τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διευκόλυνση της μάθησης όσο και για την παράκαμψή της.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:56
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