Τι μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο αγοράζεις έως 15.000 ευρώ

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Ψάξαμε στο car.gr και βρήκαμε επτά μεταχειρισμένα μικρά με αυτόματο κιβώτιο έως 15.000 ευρώ. Πόσο κοστίζουν, τι καίνε και τι πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις.

Το μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για όποιον περνά καθημερινά αρκετή ώρα στην κίνηση. Με έως 15.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν ευκολία στην οδήγηση, μικρές εξωτερικές διαστάσεις και λογικό κόστος χρήσης, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Χρειάζεται, όμως, προσοχή στη συγκεκριμένη έκδοση. Κάτω από την περιγραφή «αυτόματο» συναντάμε συμβατικά κιβώτια με μετατροπέα ροπής, κιβώτια διπλού συμπλέκτη, CVT και ρομποτικά μονού συμπλέκτη. Οι διαφορές τους γίνονται αισθητές τόσο στην οδήγηση όσο και στον έλεγχο πριν από την αγορά.

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