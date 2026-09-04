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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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04.09.2026 10:24

Τι μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο αγοράζεις έως 15.000 ευρώ

04.09.2026 10:24
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credit: unsplash

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Ψάξαμε στο car.gr και βρήκαμε επτά μεταχειρισμένα μικρά με αυτόματο κιβώτιο έως 15.000 ευρώ. Πόσο κοστίζουν, τι καίνε και τι πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις.

Το μεταχειρισμένο μικρό με αυτόματο κιβώτιο είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για όποιον περνά καθημερινά αρκετή ώρα στην κίνηση. Με έως 15.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν ευκολία στην οδήγηση, μικρές εξωτερικές διαστάσεις και λογικό κόστος χρήσης, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. 

Χρειάζεται, όμως, προσοχή στη συγκεκριμένη έκδοση. Κάτω από την περιγραφή «αυτόματο» συναντάμε συμβατικά κιβώτια με μετατροπέα ροπής, κιβώτια διπλού συμπλέκτη, CVT και ρομποτικά μονού συμπλέκτη. Οι διαφορές τους γίνονται αισθητές τόσο στην οδήγηση όσο και στον έλεγχο πριν από την αγορά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

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