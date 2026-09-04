Open: «10 παντού» με Στραβέλακη – Παπακωστοπούλου: Στιχομυθία με… ξυραφάκια

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Στις «επάλξεις» της ενημέρωσης μέσα από το «10 παντού» του Open επέστρεψε σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης και μοιράστηκε στο πλατώ της εκπομπής καλοσωρίσματα, αγκαλιές, φιλιά με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Όμως στην πορεία με αφορμή την ευχή του δημοσιογράφου για καλό Σαββατοκύριακου αναπτύχθηκε μεταξύ τους ένας ιδιότυπος διαγκωνισμός για το ποιος από τους δύο εργάζεται περισσότερο…

Οι δύο παρουσιαστές με ευγένεια και χαμόγελα, επιδόθηκαν σε παράλληλους μονολόγους, on camera, για τον βαθμό εργασιομανίας και αφοσίωσης τους σε αυτό που κάνει καθένας ξεχωριστά, αφήνοντας στον τηλεθεατή να αντιληφθεί την ωραία ατμόσφαιρα που επικρατεί στο «10 παντού».

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