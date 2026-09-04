NETFLIX: Ετοιμάζει σειρά πάνω στο σπουδαίο μυθιστόρημα «Ανατολικά της Εδέμ»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το αριστούργημα της αμερικανικής λογοτεχνίας το οποίο συνέγραψε ο βραβευμένος με Νόμπελ Τζον Στάινμπεκ «Ανατολικά της Εδέμ» και πρωτοεκδόθηκε το 1952 ετοιμάζεται να λανσάρει το Netflix σε μια προσαρμογή της Ζόι (Ζωής) Καζάν (εγγονή του Ηλία Καζάν) η οποία με πρωταγωνιστές τους Φλόρενς Πιου, Κρίστοφερ Άμποτ και Μάικ Φέιστ, θα ανέβει την 1η Οκτωβρίου.

Η Πιου υποδύεται την Κάθι Έιμς, της οποίας η ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογένεια Τρασκ, τον Άνταμ (Κρίστοφερ Άμποτ) και τον Τσαρλς (Μάικ Φάιστ), καθώς εγκαθίστανται στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνιας.

Με την πάροδο των χρόνων, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με την οικογένεια Χάμιλτον, συμπεριλαμβανομένου του Σάμουελ Χάμιλτον (Σάιραν Χάιντς), ενός Ιρλανδού που έφτασε στην Καλιφόρνια, όπου δημιούργησε οικογένεια και εγκαταστάθηκε στη γη, του Λι (Χουν Λι), ενός Κινεζο-Αμερικανού του οποίου η νοημοσύνη υπολείπεται της ικανότητά του να φροντίζει όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, και της Φέι (Μάρθα Πλίμπτον), μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής, της οποίας η ανοιχτή καρδιά μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της.

Η ιντερνετική πλατφόρμα δημοσιοποίησε δείγμα από το υλικό των επτά επεισοδίων της σειράς στα πλάνα του οποίου απεικονίζεται η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει η Καζάν και τονίζεται η ένταση μεταξύ των ηρώων.

Διαβάστε επίσης

Το ΠΑΟΚ- ΟΦΗ για το κύπελλο Ελλάδας είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (2/9)

«Έσκισε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (2/9)

MEGA: Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας ετοιμάζονται για «Mega non stop» ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα