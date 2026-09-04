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04.09.2026 10:05

NETFLIX: Ετοιμάζει σειρά πάνω στο σπουδαίο μυθιστόρημα «Ανατολικά της Εδέμ»

04.09.2026 10:05
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Το αριστούργημα της αμερικανικής λογοτεχνίας το οποίο συνέγραψε ο βραβευμένος με Νόμπελ Τζον Στάινμπεκ «Ανατολικά της Εδέμ» και πρωτοεκδόθηκε το 1952 ετοιμάζεται να λανσάρει το Netflix σε μια προσαρμογή της Ζόι (Ζωής) Καζάν (εγγονή του Ηλία Καζάν) η οποία με πρωταγωνιστές τους Φλόρενς Πιου, Κρίστοφερ Άμποτ και Μάικ Φέιστ, θα ανέβει την 1η Οκτωβρίου.

Η Πιου υποδύεται την Κάθι Έιμς, της οποίας η ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογένεια Τρασκ, τον Άνταμ (Κρίστοφερ Άμποτ) και τον Τσαρλς (Μάικ Φάιστ), καθώς εγκαθίστανται στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνιας.

Με την πάροδο των χρόνων, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με την οικογένεια Χάμιλτον, συμπεριλαμβανομένου του Σάμουελ Χάμιλτον (Σάιραν Χάιντς), ενός Ιρλανδού που έφτασε στην Καλιφόρνια, όπου δημιούργησε οικογένεια και εγκαταστάθηκε στη γη, του Λι (Χουν Λι), ενός Κινεζο-Αμερικανού του οποίου η νοημοσύνη υπολείπεται της ικανότητά του να φροντίζει όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, και της Φέι (Μάρθα Πλίμπτον), μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής, της οποίας η ανοιχτή καρδιά μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της.

Η ιντερνετική πλατφόρμα δημοσιοποίησε δείγμα από το υλικό των επτά επεισοδίων της σειράς στα πλάνα του οποίου απεικονίζεται η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει η Καζάν και τονίζεται η ένταση μεταξύ των ηρώων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
PIERRAKAKIS_NEW_12345
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Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

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