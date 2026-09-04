Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από τον Σταύρο Φλώρο – «Έδωσαν ναρκωτικά στους παίκτες για να μείνουν ψύχραιμοι» – Ζητά 100 εκατ. δολάρια από την Acun Medya

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Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Σταύρος Φλώρος κατά της εταιρείας παραγωγής του Survivor, Acun Medya, διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατομμύρια δολάρια, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Όπως αναφέρει το TMZ, επικαλούμενο τα δικαστικά έγγραφα στην αγωγή του, ο Σταύρος Φλώρος καταγγέλλει βαριά αμέλεια των παραγωγών, υποστηρίζοντας πως στην περιοχή που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα και όπου οι παίκτες ήταν αναγκασμένοι να ψαρεύουν, υπήρχε αυξημένη κίνηση τουριστικών σκαφών, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Όπως επισημαίνει στα δικαστικά έγγραφα ο 22χρονος, στο σημείο δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας ούτε οριοθετημένες ζώνες, ενώ απουσίαζε η απαραίτητη σήμανση που θα προειδοποιούσε τα διερχόμενα σκάφη για την παρουσία των διαγωνιζομένων.

Τονίζει, δε, ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν προηγούμενα επικίνδυνα περιστατικά που έπρεπε να είχαν χτυπήσει «καμπανάκι» στους υπευθύνους και ωστόσο, αγνοήθηκαν.

Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Φλώρος, ένας άγνωστος άνδρας που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος ήταν εκείνος που ουσιαστικά τον έσωσε, καταφέρνοντας να συγκρατήσει την ακατάσχετη αιμορραγία μετά τον τραυματισμό του μέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια. Ακολούθησε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξαιρετικά σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ παρέμεινε νοσηλευμένος για συνολικά 61 ημέρες.

Πλέον, ο 22χρονος ακολουθεί τη νομική οδό και ζητά δικαιοσύνη, διεκδικώντας χρηματική αποζημίωση ύψους 100 εκατ. δολαρίων για την ολική ανατροπή της ζωής του.

Σύμφωνα, τέλος, με δημοσίευμα της Dailymail, ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει -μέσω της αγωγής του- πως «η παραγωγή χορηγούσε κάνναβη και κοκαΐνη στους υπόλοιπους παίκτες μετά το ατύχημα, ώστε να παραμένουν ήρεμοι».

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Σταύρος Φλώρος σημείωσε πως προχωρά σε ενέργειες νομικής φύσεως προκειμένου ο κόσμος να μάθει την αλήθεια για όσα βίωσε.

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», πρόσθεσε.

«Ζητήθηκε από παίκτη να δηλώσει ότι ο διαγωνισμός είχε λήξει πριν το ατύχημα»

Στην ίδια δικαστική προσφυγή υπάρχει ακόμη μία καταγγελία σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού. Σύμφωνα με αυτή, η αγωγή υποστηρίζει ότι ζητήθηκε από τον παίκτη που φέρεται να πήρε τη δεύτερη θέση, να υπογράψει έγγραφο που ανέφερε πως ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα πριν από το ατύχημα.

Ο ίδιος -σύμφωνα με το δικόγραφο- αρνήθηκε να το υπογράψει, υποστηρίζοντας ότι «η δήλωση ήταν αναληθής και αντί γι’ αυτό απαίτησε οποιαδήποτε συμφωνία να αναφέρει με ακρίβεια ότι ο διαγωνισμός παρέμενε σε εξέλιξη τη στιγμή του περιστατικού».

Η πλευρά του Φλώρου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εντασσόταν σε προσπάθεια να περιοριστεί η ευθύνη της Acun Medya και των εταιρειών που συνδέονται με την παραγωγή.

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