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03.09.2026 21:27

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

03.09.2026 21:27
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Νομικά κατά των παραγωγών του Survivor κινήθηκε ο Σταύρος Φλώρος, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατ.δολαρίων.

Ο 22χρονος έχασε τον περασμένο Μάιο το ένα πόδι του σε ατύχημα με τουριστικό πλοίο. Ο ακρωτηριασμός του είχε ως αποτέλεσμα το ριάλιτι να ολοκληρωθεί πρόωρα και ο νεαρός να πάρει το έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Στην αγωγή υποστηρίζει ότι οι παίκτες ήταν αναγκασμένοι να ψαρεύουν με σκάφος στα ανοιχτά, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνονται τουριστικά σκάφη στην περιοχή, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα.

Έχασε το πόδι του στον ωκεανό

Υποστηρίζει ακόμα ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευμένες ζώνες ή σήμανση παρά τα ατυχήματα και της απώλειας μίας ανθρώπινης ζωής στα ίδια νερά. 

Ο Σταύρος Φλώρος τέλος υποστηρίζει ότι έχασε το πόδι του στον ωκεανό και ότι «τον κράτησε στη ζωή ο αιμοστατικός επίδεσμος που του έβαλε ένας άγνωστος επιβάτης του τουριστικού σκάφους που προκάλεσε το ατύχημα».

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 21:32
stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

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