Ο ύμνος του ΠΑΣΟΚ δια στόματος Γιώργη Κάντρη στο Ηράκλειο (Video)

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Τον ιστορικό ύμνο του ΠΑΣΟΚ τραγούδησε ο Γιώργης Κάντρης πριν την ομιλία Ανδρουλάκη στη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης βρέθηκε στη σκηνή της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ και έδωσε το δικό του μουσικό χρώμα στη βραδιά.

Οι γνώριμες νότες του ύμνου ακούστηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, με τον Κρητικό καλλιτέχνη να αποτελεί την τελευταία μουσική «πινελιά» πριν το ενδιαφέρον στραφεί στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

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