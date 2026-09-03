ΠΑΣΟΚ: Από το Ηράκλειο το σύνθημα για τη «νέα αλλαγή» – Στις 19:30 η μεγάλη συγκέντρωση με Ανδρουλάκη

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Στο Ηράκλειο χτυπά σήμερα η καρδιά του ΠΑΣΟΚ, καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στην ιστορική Πλατεία Ελευθερίας.

Η κεντρική εκδήλωση θα αρχίσει στις 19:30, με ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και σύνθημα «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης». Μετά την πολιτική ομιλία θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη.

Η επιλογή της Κρήτης μόνο τυχαία δεν είναι. Για πρώτη φορά ο κεντρικός εορτασμός για την επέτειο ίδρυσης του Κινήματος μεταφέρεται στο νησί, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιδιώκει να συνδέσει το ιστορικό φορτίο της 3ης Σεπτέμβρη με την προσπάθεια για πολιτική επανεκκίνηση και αντεπίθεση.

«Θα αγωνιστώ για την πολιτική αλλαγή»

Το κλίμα της αποψινής ομιλίας έδωσε ήδη από το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, βρέθηκε μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου στην Πλατεία Ελευθερίας και περιόδευσε στο κέντρο του Ηρακλείου, συνομιλώντας με πολίτες και καταστηματάρχες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για 52 χρόνια αγώνων και έθεσε ως επόμενο στόχο τη «νέα αλλαγή», δηλώνοντας ότι θα αγωνιστεί «με όλες του τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή». Παράλληλα έδωσε και μια πρόγευση της πολιτικής γραμμής που θα ακολουθήσει, προβάλλοντας ως βασικά όπλα του κόμματος το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί εκ νέου στη ΔΕΘ, το ανανεωμένο στελεχιακό δυναμικό και την απουσία, όπως είπε, «εξαρτήσεων».

Η κινητοποίηση έχει παγκρήτιο χαρακτήρα. Κλιμάκια με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιόδευσαν τις προηγούμενες ημέρες και στους τέσσερις νομούς, ενώ για σήμερα έχει οργανωθεί μετακίνηση με πούλμαν και ΙΧ προς το Ηράκλειο. Στο πλαίσιο των επαφών πραγματοποιήθηκε το πρωί και συνάντηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με συνδικαλιστικούς φορείς.

Το πολιτικό «ζέσταμα» είχε αρχίσει από χθες βράδυ στο Ψυχρό Λασιθίου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικούς και τοπικά στελέχη, παρουσία και του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η μαζικότητα της αποψινής συγκέντρωσης. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θέλει η εικόνα της γεμάτης Πλατείας Ελευθερίας να αποτελέσει κάτι περισσότερο από τον εορτασμό μιας ιστορικής επετείου: το εναρκτήριο λάκτισμα της πολιτικής εξόρμησης του κόμματος ενόψει της ΔΕΘ και, σε μεγαλύτερο βάθος, της μάχης για να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

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