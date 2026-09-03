Περιστατικό άγριας ενδοοικογενειακής βίας στον Αλμυρό: Ξυλοκόπησε την έγκυο σύντροφό του

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Συνελήφθη 28χρονος στον Αλμυρό που ξυλοκόπησε άγρια την 22χρονη έγκυο σύντροοφο του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις (30/8), στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι στον Αλμυρό. Ο 28χρονος για ασήμαντη αφορμή επιτέθηκε στην 22χρονη, κλωτσώντας την στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη.Η γειτόνισσα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη άμεσα.
Οδηγήθηκε (31/8), ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε, καθώς η παθούσα δεν παρέστη στο δικαστήριο, σύμφωνα με το gegonota.gr.
Σήμερα (3/9) ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.
Η 22χρονη απουσίαζε για ακόμη μία φορά από την αίθουσα και έτσι το δικαστήριο ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση για τις 17 Σεπτεμβρίου προκειμένου η 22χρονη να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να καταθέσει.
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